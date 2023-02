Idoso morto esmagado por tijolos é velado em Vargem Grande do Sul

Acidente aconteceu em Ribeirão Preto (SP) na terça-feira (14). Donizete Aparecido da Silva tinha 64 anos. Idoso morre ao bater em árvore por suposta falha no freio em Ribeirão Preto, SP

Naiana Kennedy/CBN Ribeirão

O corpo do idoso de 64 anos que morreu esmagado por uma carga de tijolos após o caminhão colidir com uma árvore em Ribeirão Preto (SP) é velado nesta quarta-feira (15), no Velório da Saudade, em Vargem Grande do Sul (SP), onde ele morava.

O sepultamento de Donizete Aparecido da Silva irá ocorrer às 16h no Cemitério da Saudade, na Vila Santana.

Donizete da Silva morreu na manhã da terça-feira (14) a caminho de fazer uma entrega de carga de tijolos no bairro Planalto Verde, em Ribeirão Preto.

Reprodução

A suspeita é de que o caminhão que a vítima conduzia perdeu o freio. Como a via era íngreme, apesar das manobras, o veículo bateu contra uma árvore, e o peso da carga esmagou o idoso.

No caminhão, havia outros dois homens, que conseguiram se salvar, após pularem do veículo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para atender a ocorrência.

Quando os socorristas chegaram o local, a vítima já estava sem vida e com sinais de esmagamento no tórax e no abdômen.

De acordo com a perícia, o caminhão estava carregando com cerca de oito mil tijolos, o que pesa cerca de 15 toneladas.

Vittorio Rienzo