Idoso passa mal ao volante, avança sinal e é atingido por ônibus em Mogi das Cruzes

Ocorrência foi na manhã desta sexta-feira (24), na esquina entre a Avenida Japão e a Rua José Pedro Naure. Vítima teve ferimentos e foi levada ao hospital. Por volta das 8h40 equipes de resgate atuavam para tirar vítima que ficou presa às ferragens

Um motorista de 78 anos ficou ferido depois de se envolver em um acidente na manhã desta sexta-feira (24), em Mogi das Cruzes. De acordo com a Prefeitura, ele teria passado mal ao volante e avançado o sinal vermelho, sendo atingido por um ônibus do transporte municipal.

A ocorrência foi por volta das 8h na esquina entre a Avenida Japão e Rua José Pedro Naure. A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada ao Hospital Luzia de Pinho Melo com escoriações no antebraço, fratura no tórax e corte na cabeça.

O estado de saúde dele é estável. A administração municipal informou ainda que o cruzamento, que chegou a ser bloqueado, já foi liberado.

