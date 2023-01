Idoso que desapareceu após sair de chácara com cadela é encontrado por bombeiros 24 horas depois

Bombeiros e cão farejador localizaram Jeremias Louredo da Silva no segundo dia de buscas na zona rural de Aparecida do Rio Negro. Idoso que estava desaparecido é encontrado

Um idoso de 85 anos foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros nesta sexta-feira (27) após se perder em uma estrada na zona rural de Aparecida do Rio Negro, no interior do Tocantins. Segundo a corporação, Jeremias Louredo da Silva saiu da propriedade rural com a cadelinha de estimação, mas não conseguiu voltar e ficou desaparecido por cerca de 24 horas. Ele foi encontrado com a ajuda de um cão farejador.

O idoso desapareceu na manhã de quinta-feira (26) após sair de uma chácara para buscar vacas em sua propriedade. Ele demorou e os familiares informaram a situação aos bombeiros. Uma equipe da Companhia Independente de Busca e Salvamento foi enviada ao local e iniciou as buscas no mesmo dia, mas o homem não foi encontrado e passou a noite fora de casa.

Na manhã de sexta-feira os militares retomaram as buscas. Os bombeiros levantaram a informação de que a vítima teria sido vista subindo a serra pela antiga estrada de Aparecida do Rio Negro e seguiram para a região colhendo informações e avisando a população sobre o desaparecimento.

Bombeiros procurando idoso que desapareceu em Aparecida do Rio Negro

Dois homens afirmaram ter visto a vítima no dia anterior, por volta das 17h. “Com a nova informação a equipe deslocou-se até o ponto indicado onde, de fato, foram encontrados indícios de que o senhor Jeremias e sua cadela haviam passado. Dessa forma, foi lançado o cão de busca Nanf que rapidamente identificou o odor da vítima e iniciou o rastreamento”, informou a corporação.

Por volta das 9h ciclistas avistaram um idoso na estrada e, sabendo do desaparecimento, informaram aos bombeiros. A equipe foi ao ponto indicado e encontraram a vítima.

Os bombeiros fizeram uma avaliação inicial, constatando que o idoso estava aparentemente bem. Ele foi levado para casa e ficou sob os cuidados da família, que comemorou o reencontro.

Idoso que estava desaparecido reencontra a família no Tocantins

Vittorio Rienzo