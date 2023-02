Idoso que venceu prêmio em festa à fantasia curte momento de fama e já planeja próximos ‘rolês’

Antônio Cordeiro, de 90 anos, foi o vencedor de um concurso de fantasias que aconteceu em uma festa no interior de São Paulo. Ele se fantasiou do personagem Carl, do filme UP Altas Aventuras e tem feito sucesso nas redes sociais. Idoso vence concurso com fantasia de personagem da Disney e viraliza na web

O aposentado Antônio Cordeiro, de 90 anos, tem vivido um momento de fama com a grande repercussão das imagens dele vestido do personagem “Carl Fredricksen”, do filme “UP: Altas Aventuras” da Disney, após vencer um concurso de fantasias no interior de São Paulo (veja vídeo acima).

O idoso é Taubaté (SP) e afirma que vem curtindo a vida de celebridade nas redes sociais e na cidade. Além dos pedidos de fotos e vídeos, ele tem recebido também várias mensagens carinhosas na internet.

“Eu nunca passei por isso, então tem sido diferente. Acho que minha idade tem influenciado bastante. Principalmente os amigos têm brincado muito. Eu estou curtindo”, contou.

Aproveitando a semana como celebridade, o seu Toninho, como é conhecido pela família e amigos, diz que já começou a planejar os próximos “rolês” e que não pretende abandonar a fantasia. Ele conta que, no fim de semana, vai até um bar da região e quer ir vestido de Carl Fredricksen.

“Eu vou com a mesma roupa. Já até falei isso para o dono do bar. Ele está convidando o pessoal para ir também e me ver lá. Acho que vai ter bastante gente”, narrou.

Vencedor de concurso de fantasia

Vestido de “Carl Fredricksen”, do filme “UP: Altas Aventuras”, da Disney, o aposentado Antônio Cordeiro, de 90 anos, venceu um concurso de fantasias na madrugada do último domingo (29), em um evento em uma casa noturna de Lorena, no interior de São Paulo.

O idoso mora em Taubaté (SP) e conta que curtiu a festa até de madrugada. Ele ainda levou R$ 5 mil como premiação pelo 1º lugar do concurso e diz que se sentiu uma celebridade por conta dos pedidos de fotos e vídeos.

“Eu queria dançar, mas nem conseguia. Sempre vinha alguém mexer comigo. Me senti famoso. Fiquei na festa das 2h às 5h da manhã e até de dia me pediam foto. Tinha um pessoal com umas fantasias muito elaboradas também, mas acabei ganhando. Agradeço por tanto carinho”, conta.

O anúncio do vencedor aconteceu já durante a madrugada. Quando escutou seu nome na premiação, o seu Antônio subiu no palco e foi aplaudido pelos concorrentes.

Apesar do sucesso da fantasia, ele não conhecia o personagem Carl, um vendedor de balões que não mede esforços para poder manter a própria casa e que, em expedição para a América do Sul, faz uma amizade improvável com um escoteiro, com quem vive muitas aventuras durante o filme.

A ideia da fantasia foi da filha e acabou dando muito certo. “Ele fez muito sucesso, foi muito legal. Até eu me cansei lá, mas ele não. Chegamos 6h da manhã em casa, mas porque tivemos que tirá-lo de lá. Se dependesse dele, ficaria até mais tarde. Ele tem muito pique”, diz Rose.

Antônio Cordeiro costuma frequentar bailes junto com a filha Rose

Vittorio Rienzo