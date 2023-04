Idoso rompe o músculo da perna após cair em buraco de esgoto no litoral de SP

Acidente aconteceu na sexta-feira (31) por volta das 16h em São Vicente, SP. Idoso tem rompimento muscular após cair em buraco de esgoto no litoral de SP

Um idoso de 63 anos teve um estiramento [rompimento] no músculo na perna direita após cair em um buraco aberto em uma tampa de esgoto, em São Vicente, no litoral de São Paulo. Benedito Argeo de Oliveira estava voltando da padaria quando sofreu o acidente.

Ao g1, o professor aposentado contou que o buraco estava coberto com um pedaço de madeira. “Fui comprar pão na padaria da Rua Martim Afonso e, quando estava voltando para pegar meu carro, fui surpreendido com um buraco na tampa do esgoto, que estava disfarçado [escondido] com madeira”, disse ele, que se machucou na tarde de sexta-feira (31) por volta das 16h.

Segundo Benedito, o pé dele ficou preso no buraco e ele caiu. “Eu pisei na madeira e ela deslizou para o lado. Em seguida, meu pé direito caiu no buraco e meu corpo foi pra frente. Cai no chão e fiquei sem conseguir me mexer”, contou.

O professor disse que um comerciante chamou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e ele foi encaminhado inicialmente para o Hospital de São Vicente [o antigo Crei]. Após atendimento, Benedito foi transferido para o Hospital Ana Costa, em Santos.

“Passei pelo médico ortopedista e fiz exames. O resultado foi um estiramento muscular [rompimento no músculo] na perna direita. Tenho que ficar cinco dias sem colocar o pé no chão”, explicou. Na próxima quarta-feira (5), o homem terá que retornar ao médico, que vai avaliar a lesão.

O g1 entrou em contato com a Prefeitura de São Vicente que, em nota, informou que notificará a Sabesp através dos canais de comunicação para que sejam realizadas as providências necessárias em relação ao caso.

Em nota, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) pediu desculpas pelo ocorrido e informou não ter sido procurada pela vítima ou familiares, mas se colocou à disposição para prestar a assistência necessária.

“A Companhia direcionou uma equipe ao local, assim que foi informada, e fez a substituição da tampa na altura do número 161 da rua Martim Afonso, no Centro de São Vicente”, consta na resposta.

A Sabesp orienta a população a informar casos como o do idoso nos canais de atendimento, nos telefones 195 e 0800-055-0195 ou pelo WhatsApp Sabesp (11) 3388-8000.

