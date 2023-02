Idoso tenta matar própria filha a facadas e é preso em Boa Vista

Vítima relatou que o pai, de 60 anos, já havia tentado enforcá-la em outra ocasião. Na delegacia, ele foi autuado por tentativa de feminicídio no contexto de violência doméstica. Faca usada pelo idoso para agredir a própria filha

Arquivo Pessoal

Um idoso de 60 anos, foi preso em flagrante na noite desta terça-feira (14) após esfaquear a própria filha, de 21 anos, na cabeça. Ela foi autuado por tentativa de feminicídio, tendo em vista o contexto de violência doméstica do crime. O caso foi no bairro Paraviana, zona Leste de Boa Vista.

A Polícia Militar foi acionada por um vizinho da vítima, um jovem de 23 anos. Ele ouviu quando a vítima pedia por socorro e foi até a casa dela. Quando chegou no local, encontrou o idoso em cima da filha, que estava deitada na cama ensanguentada.

A vítima relatou à polícia que no dia da agressão o pai chegou bêbado, e foi dormir. Por volta das 17h30 acordou, arrombou a porta do quarto da filha e começou a gritar perguntando pelo celular. Ela a acusou de ter pegado o aparelho.

Com isso, iniciou as agressões. Além da facada, o pai da vítima também quebrou o cabo de uma vassoura no antebraço esquerdo da vítima.

Segundo a filha, o pai sempre chegava bêbado em casa e a acusava de roubar os pertences dele. Ela disse também que ele já havia enforcado ela, mas que as agressões nunca haviam chegado chegaram a esse ponto, de tentativa de assassinato.

O vizinho, ao se deparar com a situação, pediu para que o idoso saísse de cima dela. O vizinho realtou à polícia que ele e a esposa foram ameaçados de morte pelo infrator.

O idoso foi preso pela PM e encaminhado para a Central de Flagrantes, onde foi autuado por tentativa de feminicídio e aguarda audiência de custódia nesta quarta-feira (15). A vítima foi levada ao Hospital Geral de Roraima, foi medicada e liberada.

valipomponi