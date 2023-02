Idoso vendedor de queijos é morto a facadas durante assalto em Mossoró

Crime aconteceu nesta quarta-feira (22) no bairro Belo Horizonte. Segundo testemunhas, homem teria reagido a assalto. Bicicleta usada pela vítima, caída no local onde o crime aconteceu em Mossoró

Pedro Hugo/Inter TV Cabugi

Um idoso de 79 anos que trabalhava vendendo queijos morreu após ser esfaqueado em Mossoró, no Oeste potiguar.

O caso aconteceu na manhã desta quarta-feira (22). Segundo a Polícia Militar, a principal suspeita é de que ele tenha sido agredido com a arma branca após ter reagido a um assalto.

O crime aconteceu na rua Carmelita Lima de Góis, no bairro Belo Horizonte. A vítima foi identificada como Francisco da Silva.

Segundo testemunhas, ele estava pedalando uma bicicleta que usava para o trabalho, quando teria sido surpreendido por um assaltante, que tentou levar seus bens.

As testemunhas relataram à polícia que o homem reagiu ao assalto e foi morto a facadas.

Nenhum suspeito foi preso.

Veja os vídeos mais assistidos no g1 RN

Vittorio Rienzo