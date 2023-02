Idoso vítima de atropelamento é enterrado em Rio Claro

Osmir José Moreira foi atingido por um carro no Jardim Primavera. Motorista suspeito de causar acidente foi preso em flagrante. Idoso de 70 anos que morreu atropelado em Rio Claro é enterrado nesta sexta-feira

Idoso de 70 anos vítima de atropelamento é enterrado em Rio Claro (SP). Parentes e amigos prestaram as ultimas homenagens à vítima no velório do Memorial Cidade Jardim. Emocionados, eles não quiseram falar com a imprensa.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

O acidente aconteceu por volta das 6h de quinta-feira (9) no Jardim Primavera. Osmir José Moreira foi atingido por um carro. Uma câmera de segurança registrou o momento do atropelamento (veja abaixo).

A vítima chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Pronto Socorro Municipal Integrado (PSMI) de Rio Claro, mas não resistiu aos ferimentos.

Idoso morre após ser atropelado por carro em Rio Claro

LEIA TAMBÉM:

VÍDEO: idoso de 70 anos morre após ser atropelado em Rio Claro; motorista é preso

Idoso de 70 anos que morreu atropelado em Rio Claro vai ser enterrado nesta sexta-feira

Osmir José Moreira morreu após ser atropelado em Rio Claro

Reprodução

Álcool e drogas

O motorista do carro Uelitom Rosa Rossoni, de 26 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Militar. Segundo informações do boletim de ocorrência, ele aceitou realizar o teste do etilômetro, que resultou em 1,05 mg/l de álcool no organismo.

“Ele estava sob o efeito de álcool, o teste de etilômetro constatou a quantidade de três vezes mais do que o permitido”, disse o delegado Eusmar Broetto à EPTV, afiliada da TV Globo.

Além disso, os policiais militares que atenderam a ocorrência encontraram nove microtubos de cocaína no banco do motorista do carro.

Rossoni passou por audiência de custódia durante à tarde e teve a prisão em flagrante convertida em preventiva. O g1 não conseguiu contato com a defesa dele.

Estado alterado

Delegado Eusmar Broetto investiga o atropelamento em Rio Claro (SP)

Marcos Pinguim/EPTV

De acordo com o B.O., os policiais relataram que o motorista do carro se apresentava bastante alterado.

Questionado, Rossoni disse que havia sido vitima de uma tentativa de roubo momentos antes do atropelamento, por isso teria acelerado o veículo com o objetivo de fugir dos assaltantes. Ele não deu mais detalhes sobre o suposto crime.

“Precisamos analisar a qual velocidade ele estava. Vamos depender do laudo pericial e talvez outras imagens possam ser coletadas pela Polícia Civil para que se possa traçar um perfil dessa conduta”, disse o delegado.

VÍDEOS: Reveja as reportagens dos telejornais da EPTV

Veja mais notícias da região no g1 São Carlos e Araraquara

valipomponi