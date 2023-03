Idosos ficam feridos após carro atingir muro de padaria em Barra Mansa

Acidente aconteceu no bairro Piteiras. Vítimas foram socorridas para a Santa Casa. Um casal de idosos ficou ferido após bater com o carro no muro de uma padaria na manhã desta quarta-feira (8) em Barra Mansa (RJ). A batida aconteceu na Rua José Pereira de Carvalho, no bairro Piteiras.

Segundo o Samu, as vítimas foram socorridas com ferimentos no rosto e nos joelhos e encaminhadas para a Santa Casa.

Procurada pelo g1, a unidade médica não havia informado o estado de saúde dos pacientes até a publicação desta reportagem.

O trânsito chegou a fluir com lentidão durante o atendimento às vítimas, mas normalizou logo em seguida.

