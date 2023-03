Idosos são encontrados mortos dentro de casa no município de Lagarto

Uma perícia foi realizada e o caso está sendo acompanhado pela Polícia Civil. Corpos foram levados ao IML

TV Sergipe/Reprodução

Uma mulher, de 79 anos, e um homem, de 80, foram encontrados mortos em uma residência na Avenida Santo Antônio, no Centro do município de Lagarto, nesse sábado (25).

Os corpos dos idosos foram levados ao Instituto Médico Legal durante a noite, e liberados em seguida para sepultamento.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, não havia nenhum sinal de violência na casa ou nos corpos das vítimas.

Uma perícia foi realizada e o caso está sendo acompanhado pela Polícia Civil. Informações sobre o caso podem ser repassados ao Disque-Denúncia, no telefone 181.

Vittorio Rienzo