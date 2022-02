idroelettrico?-secondo-gli-studiosi-sconvolge-gli-ecosistemi.-ma-sono-quasi-4mila-i-nuovi-impianti-in-arrivo

Le dighe idroelettriche bloccano le migrazioni dei pesci e la deposizione delle uova, alterano i flussi dei fiumi e le temperature dell’acqua. Come denuncia il Washington Post, i pesci del Colorado, che non erano abituati alle acque più fredde indotte dalla diga, sono quasi scomparsi, e al loro posto hanno proliferato pesci non autoctoni. Le dighe sono ovunque nel mondo, costruite per proteggersi da inondazioni, soddisfare la domanda d’acqua – in costante aumento – ma soprattutto fornire energia idroelettrica. Alterano però gli ecosistemi in maniera profonda, modificando le temperature delle acque, e possono stravolgere le popolazioni ittiche. In California, il salmone Chinook sta scomparendo. In Cina, due dighe idroelettriche in particolare – nello Xinanjiang e nel Danjiangkou – hanno fatto aumentare la temperatura da 7,2 a 10,8 gradi nei fiumi vicini. Di conseguenza, la deposizione delle uova dei pesci è stata ritardata da tre a otto settimane, causando l’estinzione locale di molti pesci d’acqua dolce. Succede perché le dighe idroelettriche funzionano prelevando acqua dagli strati più profondi di un serbatoio in una turbina per produrre energia. Questo porta a valle acque più fredde e provoca un effetto rinfrescante in estate e riscaldante in inverno. Alcune dighe attingono acqua dalla superficie o hanno serbatoi meno profondi, che potrebbero creare temperature più calde a valle. La sola diga del Tucurui, in Amazzonia, ha fatto diminuire la pesca locale del 60%. La diga di Keepit, in Australia, ha invece ridotto le temperature nel fiume Namoi, interrompendo la deposizione delle uova per molti pesci. Alcune delle aree più profondamente colpite dalle dighe sono apparse nei bacini ricchi di biodiversità dell’Amazzonia, del Paraná, del Niger e del Mekong. Sono solo alcuni esempi. In uno studio pubblicato su Proceedings of the National Academy of Sciences, dopo aver esaminato decine di ricerche sugli impatti degli impianti idroelettrici, i ricercatori hanno concluso che “i danni materiali, ambientali, sociali e culturali, che questi invasi sono in grado di produrre, sono quasi sempre sottostimati e certe volte superano i guadagni ottenuti nella loro vita utile”, ha detto Emilio Moran, della Michigan State University. “I costi umani, fra perdita di villaggi allagati, distruzione di attività economiche, allagamento di beni culturali, disfacimento di comunità, tensioni e repressione di proteste, sono spesso enormi, molto più alti di quelli previsti nei progetti: uno studio su 245 dighe costruite fra 1937 e 2007 ha stimato che questi costi sono il doppio di quelli in media preventivati. In totale negli ultimi 100 anni, circa 80 milioni di persone sono state costrette ad abbandonare le loro case a causa delle dighe, mentre almeno 437 milioni sono state danneggiate a valle di esse: solo una minoranza di questi è stato adeguatamente compensato per perdite e danni”, ricorda Moran. Inoltre, e non da ultimo, spesso sedimenti, vegetazione e altro materiale organico nelle acque del bacino, marciscono, trasformandolo presto in una sorgente di metano e CO2, che può anche superare il risparmio in gas serra ottenuto dall’uso dell’energia idroelettrica prodotta.

A livello mondiale, nei prossimi decenni sono previste, o già in costruzione, almeno 3.700 dighe idroelettriche di medie e grandi dimensioni, come sappiamo da anni, concentrate in Sud America, Africa e Asia meridionale e orientale. Questo potrebbe portare gravi danni soprattutto ai locali. I cambogiani per esempio ricevono circa l’80% delle loro proteine ​​animali da pesci d’acqua dolce dal fiume Mekong, tra l’altro uno dei fiumi più inquinati al mondo, ma il cui pesce rifornisce anche le nostre tavole (e le nostre mense). Alcune speranze arrivano dalla ricerca, perché è chiaro che di fronte all’inarrestabile aggravarsi dei cambiamenti climatici, non è possibile rinunciare all’energia idroelettrica, che anche in Italia è una fonte storica di approvvigionamento “sostenibile”. In uno studio recente, i ricercatori hanno creato un modello di apprendimento automatico primo nel suo genere in grado di prevedere i cambiamenti di temperatura a seguito di dighe pianificate in tutto il mondo e potrebbe aiutare i progettisti e gli ingegneri a mitigare l’impatto ambientale. Sulla base della ricerca, il team ha creato uno strumento pubblico che consente alle persone di collegare le dimensioni di una futura diga e apprendere come influenzerà le temperature a valle. Lo scorso settembre, poi, è stato lanciato l’Hydropower Sustainability Standard, ovvero un metro per misurare le prestazioni ambientali, sociali e di governance (ESG) delle dighe idroelettriche. Lanciato nel corso del World Hydropower Congress, lo strumento è inteso come standard internazionale a garanzia di un’energia idroelettrica sostenibile sia sul piano ambientale che su quello sociale, ed è frutto di un confronto tra esperti, industria, governi, istituzioni e società civile di Paesi come Australia, Brasile, Canada, Cina, Francia, Germania, Regno Unito e Stati Uniti, pronti a proporre la certificazione ai nuovi progetti nazionali. “Questo nuovo sistema di certificazione rappresenta un punto di svolta per l’energia idroelettrica e non ha eguali nel comparto delle rinnovabili”, ha commentato Ashok Khosla, presidente dell’Hydropower Sustainability Council, che ha emesso lo standard. I criteri ESG da rispettare riguardano l’ideazione, la costruzione e il funzionamento delle centrali, e permetteranno di ottenere il marchio Certified Sustainable Hydropower, con il livello Silver o Gold. Questo permetterebbe di dimostrare il proprio allineamento ai requisiti della Climate Bonds Initiative per le obbligazioni verdi e della Tassonomia UE per gli investimenti finanziari sostenibili; ma anche con gli standard di prestazione della Banca mondiale e dell’IFC. Completamente in disaccordo il WWF, che ha commentato: “In Europa abbiamo bisogno di vedere un divieto di finanziamento ai nuovi progetti di energia idroelettrica. Sono piuttosto necessari investimenti nella ristrutturazione delle centrali esistenti e opzioni sostenibili come l’energia eolica o solare”. Che, però, trova al momento altri e numerosi ostacoli sia di carattere burocratico, che paesaggistico, da parte delle popolazioni locali.

