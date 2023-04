Sono tre i progetti per la produzione di idrogeno verde in aree industriali dismesse finanziate dal PNRR in Piemonte. La selezione delle candidature da parte della Regione ha decretato l’idoneità di sette progetti e il finanziamento immediato di tre per un importo totale di 19,5 milioni di euro.

Si tratta di progetti che riguardano la produzione di idrogeno per uso industriale.

Nello specifico sono Rf-Idra, che in raggruppamento con Rf-40, riceverà 1,2 milioni per un impianto di idrogeno verde a Gattinara nel Vercellese che alimenterà la produzione di laterizi; la raffineria Sarpom di Trecate nel Novarese, a cui vanno 16,8 milioni per realizzare un impianto per la produzione di idrogeno verde; la società Films di Premosello-Chiovenda nel Verbano che realizza leghe metalliche, a cui sono destinati finanziamenti per 1,5 milioni di euro.

Sebbene l’idrogeno prodotto dai nuovi impianti sarà impiegato in processi industriali di realtà produttive piemontesi, in prospettiva il suo utilizzo potrà essere esteso ad altri settori, come quello dei trasporti.

“Con l’approvazione della graduatoria e l’avvio dei progetti, entra nel vivo la realizzazione della Hydrogen Valley del Piemonte – commenta il governatore Alberto Cirio -. I tre progetti si aggiungono infatti a quelli per la realizzazione delle cinque stazioni di rifornimento per i veicoli che si sono aggiudicati un finanziamento sul bando nazionale. Il Piemonte conferma una vivacità imprenditoriale capace di raccogliere le sfide della transizione energetica”.

In virtù delle sue caratteristiche, l’idrogeno verde (o rinnovabile), quello cioè prodotto dalla scissione della molecola d’acqua (H2O) tramite il processo di elettrolisi con l’utilizzo di energia elettrica rinnovabile, è l’idrogeno “più pulito” e potrebbe ricoprire un ruolo di primo piano per il raggiungimento della neutralità climatica al 2050.

L’articolo Idrogeno verde: il PNRR finanzia tre progetti industriali in Piemonte proviene da The Map Report.

Vito Califano