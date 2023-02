IEL divulga 90 vagas de estágio para estudantes do ensino médio ao superior

Vagas são para Palmas, Araguaína, Gurupi e Paraíso do Tocantins. Bolsas chegam a R$ 1,2 mil IEL divulga vagas de estágio para cidades do Tocantins

Marcelo Camargo/Agência Brasil

Estudantes cadastrados no Sistema Nacional de Estágio podem concorrer a 90 vagas de estágio remunerado. As vagas são para diversos cursos para atuar em Palmas, Araguaína, Gurupi ou Paraíso. O valor das bolsas pode chegar a R$ 1,2 mil, mais auxílio transporte, em órgãos públicos e empresas privadas.

Os cargos com mais vagas são para área administrativa. Ao todo, são 16 vagas para estudantes de ciências contábeis e 24 que englobam o curso superior e técnico em administração. As oportunidades foram divulgadas pelo Instituto Euvaldo Lodi (IEL). A relação completa das vagas, as exigências e os requisitos para o preenchimento de cada uma delas estão disponíveis nos sites do IEL e SNE.

As oportunidades disponíveis são para estudantes dos cursos de: Ciências Contábeis, Administração, Técnico em Administração, Jornalismo, Ensino Médio, Educação Física – Bacharelado, Direito, Pedagogia, Técnico em Segurança do Trabalho, Engenharia Civil, Gestão Pública, Magistério, Técnico em Secretariado, Marketing, Letras, Ciências Econômicas, Recursos Humanos, Gestão Financeira, Ciências da Computação, Análise de Sistema, Publicidade e Propaganda e Arquitetura e Urbanismo.

Mais informações podem ser obtidas por meio dos telefones do IEL (63) 3229-5737.

