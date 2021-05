iene,-zenga-e-lo-scherzo-diabolico-a-rosalinda:-brutta-reazione

Scherzo diabolico de Le Iene, vittima Rosalinda Cannavò, la ‘fu’ Adua Del Vesco, che di recente ha partecipato al Grande Fratello Vip 5. Complici dello show di Italia Uno, il suo fidanzato Andrea Zenga e una giovane e aitante donna, Francesca. Il figlio di Walter, per finta, riceve una proposta di lavoro che prevede di collaborare in veste di co-conduttore con la giovane a un programma tv calcistico estivo. Viene così organizzato un provino, in uno studio. Provino a cui assisterà anche la Cannavò.

Dopo pochi minuti di provino la giovane inizia a ‘strizzare’ l’occhio ad Andrea, con battute a doppio senso e avances tutt’altro che velate. Il tutto sotto gli occhi di Rosalinda che comincia a mostrare i primi segni di insofferenza. A mettere ulteriore pepe alla vicenda il regista del finto programma sportivo, che si dice entusiasta del feeling scattato tra Zenga e Francesca.

Finito il provino, Andrea e la compagna montano in auto. In un amen la siciliana esplode. “Mi sono tenuta perché è lavoro, ma l’avrei presa a sberle”, tuona. Zenga cerca di calmarla, dicendole di tranquillizzarsi e che dopotutto si tratta soltanto di lavoro: “E dovrei stare tranquilla che tu passi l’estate con questa? Ci sarò tutti i giorni anch’io!”, replica con fermezza Rosalinda. Finita qui? Manco per idea, il bello deve ancora venire.

A una settimana dal provino, i finti produttori del programma chiamano Andrea e gli dicono che sono contentissimi della prova con Francesca. Ne serve però una seconda per rodare il feeling. Con una scusa si inventano che gli studi sono occupati e dunque la lettura dei copioni si potrebbe fare a casa di Zenga. Perché no, la risposta del giovane. Rosalinda affila lo sguardo, ci sarà anche lei per monitorare da vicino la situazione. “Va a finire che ci litigo con questa”, prevede. E infatti finisce proprio così.

Puntuale, la mattina dopo Francesca si presenta a casa di Andrea per la lettura del copione. Come una settimana prima ricominciano le battute, i doppi sensi e le risatine ammiccanti. Questa volta la Cannavò non si trattiene. “Mi arrabbio, questo è il mio ragazzo finiamola con questi doppi sensi”, la stilettata verso la conduttrice in erba. Questa la invita a calmarsi. Non solo: “Perché non cucini qualcosa al posto di stare al telefono?”. Una richiesta che trova il no secco dell’attrice: “Prenditi cibo da asporto”.

Francesca non molla la presa e, con fare polemico, le dice che potrebbe “pulire casa al posto di fissarla” mentre fa il provino. “Ma come ti permetti? Ma chi sei?”, la replica infuocata della siciliana che invita poi la donna alla porta. “A calci in c…o ti mando fuori se non te ne vai”, aggiunge inviperita. La giovane se ne va e la furia di Rosalinda si scaglia su Andrea, reo di non averla difesa. “Ti giuro che ho proprio bisogno di non vederti dalla faccia della Terra”, le ringhia contro.

Francesca, però, ribussa alla porta, essendosi scordata i copioni. Altro colpo di scena: “Guarda che io volevo fare una cosa a tre, guardavo anche te”. Rosalinda è tanto basita quanto adirata. La situazione sta precipitando. Alla fine entra l’inviato de Le Iene. Sospiro di sollievo e un ‘Vaffa’ liberatorio. Scherzo riuscito!