IF Sudeste MG abre inscrições para mais de 550 vagas em cursos na Zona da Mata

Há oportunidades para as cidades de Juiz de Fora, Rio Pomba e Santos Dumont. Veja quais cursos e como participar. Fachada do Instituto Federal em Santos Dumont

IF Sudeste MG/Divulgação

O Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais (IF Sudeste MG) lançou na terça-feira (21) editais de processo seletivo para o segundo semestre de 2023 com mais de 550 vagas na Zona da Mata. Há oportunidades para as cidades de Juiz de Fora, Rio Pomba e Santos Dumont.

De acordo com divulgação do IF Sudeste, as inscrições vão até 17 de abril e para os cursos técnicos é gratuita e não haverá provas, já que a seleção ocorrerá por sorteio em 24 de maio. Para os cursos de graduação, a taxa é de R$ 50 e, para pós-graduação, R$ 60.

Os candidatos aprovados na seleção não precisarão efetuar nenhum pagamento nem mensalidades, já que a instituição é inteiramente pública e gratuita.

Veja as vagas, cursos e campi:

Cursos Técnicos

Curso de Graduação

O sorteio de vagas dos cursos técnicos será transmitido pelo canal do IF Sudeste MG no YouTube no dia 24 de maio. A divulgação dos horários, bem como lista dos cursos que não necessitarão de sorteio (com mais vagas do que candidatos inscritos) será publicada no dia 17 de maio.

As provas para cursos de graduação serão realizadas dia 7 de maio, das 14h15 às 18h45, nas cidades de Juiz de Fora e Santos Dumont. Os endereços constarão no comprovante definitivo de inscrição, que estará disponível no sistema de inscrições a partir das 18h, no dia 3 do mesmo mês.

Os editais completos e as informações referentes às inscrições estão disponíveis no site do IF Sudeste MG.

