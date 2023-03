IF Sudeste MG abre inscrições para vagas ociosas em cursos técnicos e de graduação em São João del Rei

Qualquer candidato interessado, ainda que não tenha se inscrito no Processo Seletivo 2023.1, pode participar e pleitear uma das 166 vagas ofertadas. Entenda como. IF Sudeste em São João del Rei, foto de arquivo

IF Sudeste/Divulgação

O IF Sudeste MG abre nesta sexta-feira (3) as inscrições para os editais de vagas ociosas para os cursos técnicos, graduação e especialização técnica para o campus de São João del Rei. Os candidatos devem preencher o formulário de inscrição na internet até o dia 8 de março.

De acordo com a instituição, qualquer candidato interessado, ainda que não tenha se inscrito no Processo Seletivo 2023.1, pode participar e pleitear uma das 166 vagas ofertadas. O pré-requisito é a escolaridade mínima exigida para cada modalidade divulgada nos editais.

O preenchimento das vagas ociosas dos cursos técnicos e especialização técnica será feito por ordem de inscrição. Logo, a partir das 00h01 de 3 de março o cadastro deve ser feito assim que possível para garantir a vaga.

No caso da graduação, a seleção seguirá o mesmo critério do Processo Seletivo 2023.1: nota obtida em uma edição anterior do Enem. No entanto, a ordem de inscrição não afetará a seleção, que terá como base as notas obtidas para classificação dos cursos.

Para tentar uma vaga em um dos cursos técnicos integrados é necessário ter concluído o Ensino Fundamental. No caso dos cursos técnicos concomitantes/subsequentes, é preciso já estar matriculado(a) pelo menos no 2º ano (ou já ter concluído o Ensino Médio). Para graduação, é obrigatório ter o Ensino Médio completo.

Confira os cursos com vagas

Técnicos concomitantes/subsequentes:

Administração

Informática

Informática para Internet

Segurança do Trabalho

Especialização Pós- Técnico:

Pós-Técnico em Saúde do Idoso

Graduação:

Gestão Ambiental

Tecnologia em Logística

Letras (Português/Espanhol)

Gestão de Recursos Humanos

Gestão da Tecnologia da Informação

Os editais e o formulário de inscrição estão disponíveis no site do IF Sudeste MG.

Vittorio Rienzo