iFood demite 355 funcionários, 6,3% de sua força de trabalho no Brasil

O iFood anunciou nesta quarta-feira (1º) a demissão de 355 funcionários, o que representa 6,3% de sua força de trabalho no Brasil.

A empresa afirmou que o “atual cenário econômico mundial” tem exigido mudanças de rotas nas empresas.

Por que gigantes da tecnologia estão demitindo em massa

A redução no iFood ocorre em um período em que outras empresas de tecnologia também promovem demissões em massa. Mais de 50 mil funcionários foram demitidos desde novembro de 2022 nas big techs (Amazon, Google, Meta, Microsoft e Twitter), incluindo em escritórios no Brasil.

Em 2022, empresas como Loft, QuintoAndar e Kavak também anunciaram demissões no seu quadro de funcionários. Os desligamentos aconteceram após um boom de crescimento nos últimos anos, em especial no auge da pandemia.

Veja a nota do iFood na íntegra:

“O iFood tomou hoje (1/3) a difícil decisão de descontinuar algumas posições internas, impactando em postos de trabalho de colaboradores que ajudaram a escrever a nossa história. O atual cenário econômico mundial tem exigido das empresas ações imediatas na busca por novas rotas para enfrentar essas adversidades. Não foi diferente com o iFood. Lamentamos cada perda e estamos comprometidos em garantir que esse momento difícil seja conduzido com o máximo de cuidado e respeito a essas pessoas.”

