IFPB lança edital para contratação de 21 professores e salário de R$ 2,7 mil

Vagas são para 11 campi da Paraíba; salário inicial é de R$ 2.714,89.

Período de inscrição começa dia 28 de março e vai até 10 de abril.

Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba(IFPB), lança edital com 21 vagas para professores substitutos em 11 campi do estado. (Foto: Divulgação/IFPB/Arquivo)

Edital para contratação de 21 professores substitutos pelo Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB) foi lançado. As vagas são para 11 campi do estado. O salário inicial é de R$ 2.714,89 com um regime de trabalho de 40 horas semanais. A inscrição custa R$ 100, desta terça-feira (28) até 10 de abril, e é possível pedir isenção. O formulário é encontrado no site do IFPB junto aos editais.

As vagas são para os campi de Cabedelo, Cabedelo Centro, Cajazeiras, Catolé do Rocha, Campina Grande, Guarabira, Itabaiana, Monteiro, Patos, Soledade e Santa Rita. Os profissionais procurados são das áreas de segurança no trabalho, ciências biológicas, informática básica, programação e banco de dados, sistemas operacionais, programação, física, educação física, legislação e construção civil.

Para realizar a inscrição, basta o interessado preencher o formulário no site do IFPB onde estão listados os seis editais do concurso público e pagar a quantia de R$ 100 – alguns candidatos têm direito à isenção da taxa. Das 21 vagas disponíveis, 20% estão reservadas para pessoas com deficiência e outras 20% para negros, ambas as reservas para cada um dos cargos.

A previsão de divulgação do resultado do processo seletivo é para o dia 16 de maio. O processo é composto por duas etapas: prova de desempenho (com caráter eliminatório e classificatório) e prova de títulos (caráter classificatório). A seleção vai ser realizada entre 18 e 30 de abril.

Vittorio Ferla