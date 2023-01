Ifro abre processos seletivos para contratação de professores substitutos em RO

Vagas são para docência em áreas como administração, agronomia e pedagogia. Ao todo, estão disponíveis 10 vagas em três cidades. Campus Ariquemes do Ifro

Ifro/Divulgação

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (Ifro) abriu processos seletivos para contratação, por tempo determinado, de professores em várias áreas. As vagas são para atuação em Ariquemes (RO), Guajará-Mirim (RO) e Ji-Paraná (RO).

As inscrições podem ser feitas até as próximas terça ou quarta-feira, de acordo com a vaga pretendida. Para as oportunidades com carga horária de 40h semanais, o salário pode chegar até R$ 5,8 mil. Os contratados para os cargos de 20h semanais, podem receber até R$ 3,5 mil.

Vagas disponíveis

Ji-Paraná (RO) – Confira o edital

De acordo com o edital, o período de inscrições para os interessados em ingressarem no Ifro em Ji-Paraná (RO) vai até a próxima quarta-feira (1).

A manifestação de interesse pela vaga é feita pela internet, por meio envio para o e-mail processosimplificado.jipa@ifro.edu.br de todos os documentos solicitados no edital. Veja as áreas de conhecimento e vagas disponíveis no campus:

Informática: 3 vagas

Educação Física: 1 vaga

Florestas: 1 vaga

Guajará-Mirim (RO) – Confira o edital

Em Guajará-Mirim (RO), as inscrições também devem ser realizadas de maneira remota. Os interessados precisam preencher o formulário com os documentos pedidos no edital até a próxima segunda-feira (30). A oportunidade é para:

Pedagogia (Guajará-Mirim): 1 vaga

Ariquemes (RO) – Confira o edital

Ao todo, quatro vagas estão abertas para o campus de Ariquemes (RO). As inscrições devem ser realizadas presencialmente nos dias até o dia 1º de fevereiro das 9h às 15h.

O local de encontro para realizar o cadastro é no Ifro de Ariquemes, na sala da Direção de Ensino (sala 9). Veja as vagas disponíveis:

Administração (Ariquemes): 1 vaga

Agronomia (Ariquemes): 1 vaga

Informática (Ariquemes): 1 vaga

Língua Portuguesa (Ariquemes): 1 vaga

valipomponi