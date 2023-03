Ifro abre seleção para cursos nas áreas de meio ambiente e gestão de processos

Inscrições podem ser feitas até o dia 29 de março de forma online. Secretaria Estadual do Meio Ambiente (Sedam) e Ifro ofertam mais de 100 vagas para quatro cursos. Instituto Federal de Rondônia, campus Calama

Ifro

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (Ifro), campus Porto Velho Calama, está com inscrições abertas para os cursos gratuitos de formação inicial, continuada e de curta duração na modalidade a distância.

As inscrições podem ser feitas até o dia 29 de março por meio de um formulário eletrônico.

Confira o edital completo e mais informações sobre os cursos

A oportunidades são ofertadas por meio de um convênio entre a Secretaria Estadual do Meio Ambiente (Sedam) e o Ifro. As vagas são para quatro cursos relativos às áreas de Meio Ambiente e Gestão de Processos, sendo:

Usos Múltiplos da Água e Efetivação da Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos (40 horas);

Geoprocessamento e Sensoriamento Remoto Aplicado a Recursos Hídricos (80 horas);

Gestão de Processos (40 horas);

Mediação e Arbitragem de Conflitos (40 horas).

Cada um dos cursos oferta 30 vagas, mais formação de cadastro de reserva.

Alguns dos requisitos para ingresso no curso são: ter idade mínima de 18 anos; disponibilidade de tempo para os estudos, conforme o cronograma de oferta do curso pretendido. Antes de participar do processo seletivo, o candidato deverá certificar-se de que preenche os requisitos exigidos para o ingresso no curso em que se inscrever.

Vittorio Rienzo