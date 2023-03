Ifro abre vagas para cursos de inglês em Ji-Paraná, RO; saiba como fazer inscrição

Inscrições podem ser feitas até 10 de março, por meio do preenchimento de um formulário de inscrição O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (Ifro) de Ji-Paraná abriu vagas para o curso de inglês básico. Ao todo, 12 vagas são ofertadas.

As inscrições podem ser feitas até 10 de março, por meio do preenchimento de um formulário de inscrição. Junto com o formulário, o interessado deverá encaminhar para o e-mail: idiomas.jipa@ifro.edu.br, os documentos exigidos no edital.

De acordo com o Ifro, “o curso possui carga horária de 60 horas de duração e serão oferecidos na modalidade presencial, com algumas aulas em ambiente virtual de aprendizagem (AVA)”.

Pessoas que já tenham concluído o Ensino Fundamental II podem participar da seleção, que acontecerá em uma única etapa, que envolve a análise documental das informações inseridas no formulário.

Vito Califano