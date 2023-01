Ifro convoca aprovados na 2ª chamada para realizar matrícula em RO

Período de matrícula começou na última quarta-feira (25) e vai até dia 3 de fevereiro. Procedimento deve ser realizado pela internet. Instituto Federal de Rondônia, campus Calama

Ifro

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (Ifro) divulgou, esta semana, o resultado da 2ª chamada do processo seletivo que ofereceu mais de 3,6 mil vagas em 10 campi do estado.

Clique e confira os resultados e editais

Os aprovados devem realizar a matrícula pela internet, no Sistema Unificado de Administração Pública (Suap/Ifro) até o dia 3 de fevereiro. Para isso, é necessário seguir as instruções do “tutorial de matrícula”.

Segundo o edital, os alunos foram selecionados por meio das notas do ensino fundamental e médio, de acordo com o curso desejado. As vagas são para o primeiro semestre de 2023 para os cursos técnicos e graduações.

O Instituto oferece ensino público e gratuito, portanto não há taxa de matrícula e mensalidade.

valipomponi