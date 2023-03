Ifro de Guajará-Mirim, RO, abre processo seletivo para contratação de professores

Vagas são temporárias e os salários podem chegar a quase de R$ 6 mil, mais benefícios. Inscrições devem ser realizadas pela internet. Instituto Federal de Rondônia (Ifro) campus Guajará-Mirim

Ifro/Divulgação

O campus de Guajará-Mirim (RO) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (Ifro) abriu um processo seletivo para a contratação temporária de professores substitutos nas áreas de biologia, inglês e matemática.

O contrato terá duração máxima de 24 meses com regime de trabalho de 40 horas semanais. Os salários partes de R$ 3,1 mil e podem chegar a R$ 5,8 mil, mais benefícios, dependendo da titulação.

As inscrições estão abertas e podem ser realizadas até o dia 12 de março por meio do preenchimento de um formulário no site da instituição. Os documentos exigidos em edital devem ser enviados em formato PDF.

A seleção será realizada em duas etapas, sendo a primeira uma prova de desempenho didático e a segunda a prova de títulos. O resultado final está previsto pra ser homologado em 11 de abril.

valipomponi