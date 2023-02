ifro-seleciona-professores-substitutos-para-os-campi-de-vilhena-e-colorado-do-oeste,-ro

Inscrições são gratuitas e podem ser feitas pela internet. Ao todo, sete vagas estão disponíveis. Ifro Campus Vilhena.

Divulgação/Ifro

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (Ifro) abriu dois editais para selecionar professores substitutos para os campi de Vilhena (RO) e Colorado do Oeste (RO). As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pela internet.

Para Vilhena, são ofertadas cinco vagas, sendo:

1 vaga para Engenharia Elétrica;

1 vaga para Engenharia Mecânica;

1 vaga para Informática;

2 vagas para Língua Portuguesa.

Já para Colorado do Oeste, são ofertadas duas vagas, sendo:

1 vaga para Química;

1 vaga para Matemática.

Os interessados em participar do processo de seleção para o campus de Vilhena podem se inscrever até 17 de fevereiro, pela internet (clique aqui). No edital, é possível conferir o cronograma completo.

Para a seleção de Colorado do Oeste, o interessado tem até o dia 22 de fevereiro para fazer a inscrição pela internet (clique aqui).

A remuneração pode chegar a R$ 5.831,21, mais auxílios. O professor contratado irá ministrar aulas presenciais.

valipomponi