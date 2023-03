IFRS tem 761 vagas para cursos técnicos e superiores gratuitos; veja onde e saiba como se inscrever

Oportunidades são para os 13 campi da instituição. Candidatos devem se inscrever no site do Instituto Federal do Rio Grande do Sul até 12 de março. Sede do IFRS em Porto Alegre

Núcleo de Memória do IFRS/Divulgação

O Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS) está com 761 vagas abertas para cursos técnicos e superiores em todo o estado. As oportunidades são para os 13 campi da instituição, localizados nas cidades de Alvorada, Bento Gonçalves, Canoas, Caxias do Sul, Erechim, Farroupilha, Feliz, Ibirubá, Osório, Porto Alegre (Centro e Restinga), Rolante e Sertão. Veja as vagas abaixo.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site do IFRS até o dia 12 de março. Na página, o envio da documentação é feito pelo sistema eletrônico. A lista de documentos necessários está descrita nos editais. Para fazer a inscrição, o candidato deverá usar o login e a senha de acesso à conta do gov.br.

Para inscrição nos cursos de graduação, além dos passos anteriores, o candidato deverá ter realizado um exame de seleção para curso superior de graduação do IFRS desde o Processo Seletivo 2015/1 até o de 2023 e não ter zerado a redação, ou ter participado de uma das edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir de 2015, também sem zerar a redação. As notas não serão utilizadas para fins de classificação, mas candidatos que zeraram a redação não são aprovados.

Entre as vagas, estão cursos de ensino médio integrado ao técnico, principalmente na modalidade de educação de jovens e adultos (EJA); cursos técnicos que podem ser feitos por quem está no ensino médio em outra escola (concomitantes) ou por quem já tem o ensino médio completo (subsequentes); além dos cursos superiores de graduação.

Vagas:

Alvorada

Técnico em Cuidados de Idosos (EJA) – 28 vagas

Técnico em Processos Fotográficos (concomitante/subsequente ao ensino médio) – 3 vagas

Bento Gonçalves

Licenciatura em Física (graduação) – 29 vagas

Licenciatura em Letras – Português (graduação) – 5 vagas

Licenciatura em Matemática (graduação) – 17 vagas

Tecnologia em Alimentos (graduação) – 20 vagas

Tecnologia em Horticultura (graduação) – 22 vagas

Canoas

Licenciatura em Matemática (graduação) – 26 vagas

Técnico em Comércio (EJA) – 24 vagas

Caxias do Sul

Licenciatura em Matemática (graduação) – 22 vagas

Técnico em Administração (EJA) – 17 vagas

Técnico em Plásticos (subsequente ao ensino médio) – 16 vagas

Erechim

Bacharelado em Administração (graduação) – 6 vagas

Engenharia de Alimentos (graduação) – 8 vagas

Engenharia Mecânica (graduação) – 16 vagas

Técnico em Finanças (subsequente ao ensino médio) – 10 vagas

Técnico em Logística (subsequente ao ensino médio) – 15 vagas

Técnico em Mecânica (subsequente ao ensino médio) – 5 vagas

Técnico em Modelagem do Vestuário (subsequente ao ensino médio) – 19 vagas

Tecnologia em Design de Moda (graduação) – 18 vagas

Tecnologia em Marketing (graduação) – 3 vagas

Farroupilha

Técnico em Automação Industrial (subsequente ao ensino médio) – 3 vagas

Técnico em Eletrotécnica (subsequente ao ensino médio) – 9 vagas

Tecnologia em Fabricação Mecânica (graduação) – 14 vagas

Feliz

Bacharelado em Engenharia Química (graduação) – 15 vagas

Licenciatura em Letras – Português/Inglês (graduação) – 18 vagas

Licenciatura em Química (graduação) – 26 vagas

Ibirubá

Licenciatura em Matemática (graduação) – 24 vagas

Técnico em Eletrotécnica (subsequente ao ensino médio) – 21 vagas

Técnico em Mecânica (subsequente ao ensino médio) – 22 vagas

Osório

Licenciatura em Letras – Português/Inglês (graduação) – 10 vagas

Licenciatura em Matemática (graduação) – 24 vagas

Técnico em Panificação (subsequente ao ensino médio) – 13 vagas

Porto Alegre

Técnico em Administração (EJA) – 9 vagas

Técnico em Biblioteconomia (subsequente ao ensino médio) – 3 vagas

Técnico em Instrumento Musical – Flauta Doce (concomitante ao ensino médio) – 1 vaga

Técnico em Instrumento Musical – Flauta Doce (subsequente ao ensino médio) – 1 vaga

Técnico em Instrumento Musical – Flauta Transversal (concomitante ao ensino médio) – 1 vaga

Técnico em Instrumento Musical – Teclado (concomitante ao ensino médio) – 1 vaga

Técnico em Secretariado (subsequente ao ensino médio) – 13 vagas

Técnico em Segurança do Trabalho (subsequente ao ensino médio) – 10 vagas

Técnico em Transações Imobiliárias (subsequente ao ensino médio) – 15 vagas

Porto Alegre (Restinga)

Técnico em Comércio (EJA) – 7 vagas

Tecnologia em Eletrônica Industrial (graduação) – 13 vagas

Rolante

Técnico em Agropecuária (ensino médio integrado ao técnico) – 20 vagas

Técnico em Comércio (EJA) – 19 vagas

Tecnologia em Processos Gerenciais (graduação) – 12 vagas

Sertão

Bacharelado em Zootecnia (graduação) – 11 vagas

Licenciatura em Ciências Biológicas (graduação) – 22 vagas

Técnico em Agropecuária (subsequente ao ensino médio) – 8 vagas

Técnico em Comércio (EJA) – 25 vagas

Tecnologia em Agronegócio (graduação) – 17 vagas

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (graduação) – 6 vagas

Tecnologia em Gestão Ambiental (graduação) – 19 vagas

