IFS está com edital aberto para professor substituto em Tobias Barreto; saiba como participar

As inscrições devem ser feitas on-line até o dia 23 de fevereiro. Educação

Pixabay/Reprodução/arquivo

O Instituto Federal de Sergipe (IFS) abrirá, na próxima quarta-feira (8), inscrições para preenchimento de uma vaga de professor substituto do ensino básico, técnico e tecnológico, no campus Tobias Barreto. A contratação é por 12 meses e os interessados devem possuir formação nas áreas de licenciatura em artes ou educação física.

As inscrições devem ser feitas on-line até o dia 23 de fevereiro. O candidato deve ainda, em sua área pessoal, adicionar os documentos exigidos e os títulos para a avaliação da Prova de Títulos. O valor da taxa de inscrição é de R$ 50 devendo ser pago até a data de vencimento, nas agências, caixas eletrônicos ou aplicativo do Banco do Brasil.

A remuneração será composta de vencimento básico (graduação) de R$ 2.236,32 e auxílio-alimentação de R$ 229 para a carga horária de 20 horas semanais. Ainda poderão ser acrescidos a esse valor: auxílio-transporte e assistência pré-escolar, no valor de R$ 321 por dependente com idade inferior a seis anos.

valipomponi