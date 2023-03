IFTO abre seleção para professores substitutos com salário de até R$ 5,8 mil

Vagas são para áreas de agronomia e letras no campus de Formoso do Araguaia, sul do estado. Não há cobrança de taxa de inscrição. Campus do IFTO em Formoso do Araguaia

Reprodução/Instagram

O campus do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Tocantins (IFTO) em Formoso do Araguaia, no sul do estado, abriu um processo seletivo simplificado para seleção de professores substitutos. Os salários variam entre R$3.130,85 e R$5.831,21.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

São duas vagas imediatas, mais formação de cadastro, para professores das áreas de agronomia e letras. A remuneração vai variar conforme o grau de titulação do candidato, para um regime de 40 horas semanais.

Veja o edital completo.

A contratação será feita pelo prazo de até seis meses, prorrogáveis por igual período até no máximo 24 meses. O edital também oferece auxílio-alimentação e transporte, além e assistência pré-escolar.

A inscrição pode ser feita entre esta quinta-feira (9) até o dia 19 de março, às 23h59, mediante o envio dos documentos exigidos para o e-mail: seletivo.formoso@ifto.edu.br. Não há cobrança de taxa.

A seleção será feita em duas etapas: prova de títulos e prova de desempenho didático, ambas de caráter eliminatório e classificatório.

Veja mais notícias da região no g1 Tocantins.

valipomponi