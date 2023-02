Igaratá divulga programação de carnaval com bloco e matinês

Todas as atividades são gratuitas e serão realizadas na praça 30 de Dezembro. A Prefeitura de Igaratá (SP) confirmou a volta da realização do carnaval na cidade após dois anos de paralisação por conta da pandemia da covid-19.

A programação divulgada conta com um desfile do Bloco da Espuma, brinquedos infláveis, shows com DJ e também da banda Phaser, que se apresentará quatro dias (confira os detalhes abaixo).

De acordo com a prefeitura do município, todas as atividades são gratuitas e serão realizadas na praça 30 de Dezembro, que fica na região central.

Programação completa

17/02 (sexta-feira)

22h: banda Phaser

18/02 (sábado)

14h às 18h: Bloco da Espuma

22h: banda Phaser

19/02 (domingo)

14h às 18h: matinê com DJ

14h às 18h: brinquedos infláveis

22h: banda Phaser

20/02 (segunda-feira)

22h: banda Phaser

21/02 (terça-feira)

14h às 18h: matinê com DJ

14h às 18h: danças carnavalescas

22h às 1h: DJ Aquino

