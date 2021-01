iginio-massari-svela-l’ingrediente-segreto-della-sua-pasta-frolla:-“bisogna-aggiungere-il-miele,-ecco-come-fare”.-risultato-perfetto

La pasta frolla è la base della pasticceria per diverse creazioni, dalle crostate alle torte, per finire ai semplici biscotti, fare una pasta frolla perfetta che non si sgretola e che puo’ essere lavorata facilmente non è sempre un compito facile per gli aspiranti pasticceri o per chi semplicemente si vuole cimentare nella creazione di un buon dolce. A venire in aiuto è il famoso pasticcere stellato e giudice di Masterchef Iginio Massari che svela come preparare una pasta frolla perfetta e il segreto per non farla sgretolare. Vediamo come fare insieme alle istruzioni del grande maestro

PASTA FROLLA, Ingredienti

230 g burro di origini italiane

130 g zucchero a velo

33 g miele d’acacia

1 g sale

1,6 g lievito in polvere

33 g tuorlo

33 g misto d’uovo

1/2 scorza di limone grattugiata

330 g farina di grano tenero tipo 00

PASTA FROLLA Procedimento

Per realizzare una gustosa pasta frolla bisogna amalgamare, senza montare, il burro con lo zucchero, il miele, il sale e il limone. Quando l’impasto risulterà omogeneo, incorporare le uova e i tuorli, infine la farina con il lievito. Avvolgere l’impasto nella pellicola e far riposare una notte in frigorifero. Stendere la frolla con uno spessore di 3 mm, bucarla. In questo modo si otterrà un ottimo impasto per qualsiasi preparazione.

I trucchi dello chef: questa pasta frolla conserva grande fragranza se messa in frigorifero a una temperatura compresa tra 0 e 4 °C per 15 giorni. Successivamente perderà in parte le sue caratteristiche organolettiche; il burro infatti si ossida e, imbrunendo, rende la pasta più scura. Quando si stende la pasta frolla con il matterello bisogna fare attenzione a spolverare di farina con moderazione, se eccessiva rimarrà sulla superficie del dolce rendendolo durante la cottura opaco e grigio. Le migliori cotture per prodotti di piccole dimensioni in pasta frolla si ottengono con temperature medie di 170/180 °C per 15/16 minuti di cottura. Il colore ideale finale è un nocciola leggermente pronunciato al bordo e dorato al centro.

