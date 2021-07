Ignazio Boschetto (Il Volo) vita privata: chi è la sua fidanzata Ana Paula Guedes

Il Volo, Ignazio Boschetto rompe il silenzio: chi è la sua fidanzata Ana Paula Guedes

Ignazio Boschetto nelle scorse ore sui social ha rotto il silenzio sulla sua vita privata rivelando chi è la sua nuova fidanzata. Nel dettaglio nei giorni scorsi il celebre tenore de Il Volo su Instagram aveva postato una foto di due mani intrecciate smentendo così categoricamente il rumor sul flirt con Roberta Morise e lanciandone uno nuovo. Adesso, Ignazio Boschetto ha rivelato chi è la sua fidanzata. Si tratta della giovanissima Ana Paula Guedes, è una ballerina professionista brasiliana ed è nota per essere nel cast da diverse edizioni Dança dos Famosos, show molto simile al nostro Ballando con le stelle in cui dei volti noti si cimentano nel ballo in coppia con dei professionisti.

Ignazio Boschetto (Il Volo) svela il flirt con Ana Paula Guedes: “Buona fortuna amore mio”

Ignazio Boschetto ha un flirt con Ana Paula Guedes, ed a svelarlo è stato lo stesso cantante de Il Volo sui social. Nelle scorse ore, infatti, ha voluto fare l’imbocca al lupo alla fidanzata per la sua trasmissione brasiliana pubblicando sulle sue storie una foto della ballerina con questa dedica in portoghese:

“Buona fortuna amore mio per Dança dos Famosos”

seguito da un cuore rosso. Nelle scorse settimane, invece, sia il tenore che la ballerina hanno postato nei rispettivi profili social la stessa tenera foto raffigurante le loro mani intrecciate. Insomma Ignazio Boschetto è fidanzato con Ana Paula Guedes.

Ignazio Boschetto accende il gossip: dimentica Roberta Morise con Ana Paula Guedes

Insomma Ignazio Boschetto (Il Volo), dopo il breve flirt con Roberta Morise anche lei adesso a sua volta fidanzata con l’imprenditore Giulio Fratini, ha iniziato una storia d’amore con la ballerina brasiliana Ana Paula Guedes. Il flirt tra due ha avuto molto risalto sui siti brasiliani dove ci sono moltissimi fan dalla coppia. Di recente, infine, il cantante de Il Volo ha fatto un chiarimento su un progetto saltato.

L’articolo Ignazio Boschetto (Il Volo) vita privata: chi è la sua fidanzata Ana Paula Guedes sembra essere il primo su LaNostraTv.