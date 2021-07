ignazio-moser-annuncia:-“le-cose-belle-succedono-anche-a-me”,-il-nuovo-progetto

Ignazio Moser condivide una sua gioia: “Ogni tanto le cose belle succedono anche a me”

Ignazio Moser uno degli ex protagonisti della quindicesima edizione dell’Isola dei Famosi, oggi giovedì 22 luglio 2021 dopo aver lasciato alcuni indizi ai propri fan sui social, ha fatto sapere di essere alle prese con un nuovo progetto senza però scendere nel dettaglio.

Il fidanzato di Cecilia Rodriguez ha manifestato la sua felicità, inserendo soprattutto questa didascalia in un suo filmato: “Ogni tanto le cose belle succedono anche a me”.



Ignazio Moser fa un annuncio sui social: “Abbiamo gettato le basi per un progetto”

Il noto ex ciclista Ignazio Moser, reduce dalla recente partecipazione al reality show L’Isola dei Famosi, nelle scorse ore ha condiviso dei post tra le storie del proprio profilo Instagram che sicuramente non sono sfuggiti ai suoi seguaci. L’ex naufrago per iniziare ha anticipato che a breve avrebbe fatto un annuncio, scrivendo queste parole in un video in cui si vedono dei jeans da uomo: “Non vedo l’ora di raccontarvi tutto”.

Successivamente mostrandosi in automobile, l’ex concorrente del programma basato sulla sopravvivenza ha rotto il silenzio:

“Abbiamo appena finito questo meeting nel quale abbiamo gettato le basi per un progetto del quale non vedo l’ora di raccontarvi perchè sarà il progetto indubbiamente più figo per me nel mondo dell’abbigliamento”.

Ignazio Moser ai suoi fan: “Sono sicuro che resterete sorpresi piacevolmente”

Ignazio Moser ha continuato a condividere la sua immensa gioia, sottolineando: “Ancora non posso dirvi niente ovviamente. Mantengo il segreto”.

Infine l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi che il giorno del suo compleanno ha ricevuto un messaggio di auguri anche dall’ex compagna di gioco Valentina Persia, si è detto certo che non lascerà indifferenti coloro che lo seguono sui social, quando potrà svelare nei minimi dettagli di quale progetto si tratta:

“Sono sicuro che quando ve ne parlerò ne resterete anche voi piacevolmente sorpresi”.

