Ignazio Moser: “Breve storia triste”, cos’è successo con Cecilia Rodriguez

Cecilia Rodriguez ‘snobba’ Ignazio Moser, che ironizza: “Breve storia triste”

Quasi una settimana fa Belen Rodriguez ha dato alla luce la sua seconda figlia Luna Marì. In questi giorni anche Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno avuto modo di vederla e stare un po’ con lei. Tuttavia pare davvero che la sorella di Belen Rodriguez non riesca a staccarsi dalla piccola, tanto che poco fa il suo fidanzato Ignazio Moser si è lasciato andare ad uno sfogo del tutto ironico. Difatti quest’ultimo ha dapprima pubblicato su instagram una foto della sua fidanzata Cecilia Rodriguez con in braccio Luna Marì, e nella didascalia non ha fatto mistero di sentirsi un bel po’ trascurato:

“Sedotti e abbandonati…Breve storie triste di un fidanzato e una cagnolina in cerca di nuova sistemazione…”

Ignazio Moser dà il benvenuto a Luna Marì: “Sei una cosina meravigliosa”

Ignazio Moser, sempre in questo post pubblicato poco fa su instagram in cui ha colto l’occasione per rivelare ironicamente ai suoi follower di sentirsi un po’ messo da parte dalla sua fidanzata Cecilia Rodriguez impegnata a cullare la sua nuova nipotina Luna Marì, ha poi voluto dare il benvenuto alla nuova arrivata non facendo mistero di credere sia una ‘cosina meravigliosa’:

“Benvenuta piccola Luna, sei una cosina magnifica…”

A fargli eco anche Cecilia Rodriguez, la quale ha avuto delle frizioni con Giulia Salemi: “Sei una muñeca come la tua mamma…Sono già innamorata di te…”

Cecilia Rodriguez fa una promessa alla sua nipotina Luna Marì: “Prometto di prendermi cura di te per sempre”

Sempre su instagram Cecilia Rodriguez ha anche voluto fare una promessa alla sua nipotina Luna Marì. Difatti la fidanzata di Ignazio Moser ha voluto prometterle che si prenderà per sempre cura di lei: “Prometto di prendermi cura di te per sempre…Sei un pezzo del mio cuore piccolina de la Tia…” E chissà se Santiago (il primo figlio di Belen Rodriguez) sarà un po’ geloso di tutte queste attenzioni rivolte alla piccola Luna Marì.

