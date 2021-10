ignazio-moser-dimagrito-dieci-chili-e-cecilia-sui-social-scrive-…

Qualche giorno fa Ignazio Moser, il noto ex gieffino e figlio del grande ciclista ha lasciato sui social un messaggio che ha destato parecchie preoccupazioni. L’ex gieffino che da diverso tempo ormai è fidanzato con Cecilia Rodriguez, pare che abbia fatto intendere di avere dei problemi di salute, senza però scendere nel dettaglio e specificare di cosa si tratti. Ad ogni modo, in molti da quel momento si stanno continuando a chiedere cosa stia accadendo al giovane ex ciclista.

Ignazio Moser pubblica una foto dove appare molto dimagrito

In queste ore è arrivato sui social uno scatto, dove Ignazio è insieme alla sua fidanzata. Ciò che non è passato inosservato è il fatto che l’ex gieffino è apparso davvero molto dimagrito e questo ha letteralmente allarmato i suoi follower. Nella didascalia di questa foto, lo stesso Ignazio pare avesse scherzato, facendo anche riferimento all’edizione dell’Isola dei famosi quale ha preso parte lo scorso anno.”Meno dieci chili, quasi forma Isola”. Con queste parole Ignazio ha scherzato cercando in qualche modo di sdrammatizzare una situazione che sicuramente è piuttosto misteriosa e, come abbiamo già anticipato, sta facendo parecchio preoccupare i fan.

Preoccupano le condizione di salute di Ignazio

Proprio a queste persone lo stesso Ignazio ha voluto rispondere.”Qualche giorno di riposo mi ha fatto molto bene anche se ancora non sono ben chiare le cause del mio malessere, probabilmente tutto è dovuto da un insieme di fattori fisici e psicologici”. Insomma, sembra proprio che dopo diversi giorni Ignazio abbia deciso di dire qualcosa in più riguardo il suo stato di salute. La fidanzata Cecilia, ad ogni modo, ha anche condiviso sul suo profilo una fotografia che li ritrae felici e molto innamorati.”Tu, tu, nessuno come te, tu, non c’è sostituto…”. Questo quanto scritto dalla Rodriguez sul suo profilo nella didascalia di questo bellissimo scatto. Tantissimi i like arrivati sotto al post tra i quali quello di Veronica Cozzani, la mamma di Cecilia nonché la suocera di Ignazio.

Ma di cosa soffre nello specifico Ignazio

Come abbiamo avuto modo di anticipare, non si sa con esattezza che cosa sia accaduto ad Ignazio ma pare che i suoi disturbi abbiano a che fare con la salute mentale. Del resto, nel primo post da lui pubblicato qualche giorno fa pare che Ignazio avesse fare chiaro riferimento proprio a questo aspetto.”Sento sempre più parlare di salute mentale, ma vedo sempre più persone che non se ne curano (io compreso). Quindi il mio consiglio è ascoltatevi, ascoltate il vostro corpo e la vostra mente, almeno ogni tanto mettete voi stessi al primo posto e non sempre gli altri e quello che dovete fare per gli altri”. Questo quanto dichiarato da Ignazio qualche giorno fa.