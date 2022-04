ignazio-moser-diretto-su-jeremias:-“io-sono-…”

Da quando è iniziata L’Isola dei Famosi sembra che uno dei naufraghi sia stato spesso al centro delle polemiche e delle discussioni. Stiamo parlando proprio di Jeremias Rodriguez ovvero il fratello di Belen e Cecilia che sicuramente potremmo definirlo uno dei concorrenti più discussi dell’edizione in corso del reality di Canale 5. In queste settimane di permanenza sull’isola, infatti è stato spesso al centro di litigi e anche di polemiche ma soprattutto di scontri con uno dei protagonisti di questa isola ovvero Nicolas Vaporidis. Nei giorni scorsi infatti i due hanno litigato anche in modo piuttosto pesante e soprattutto il fratello di Belen sembra che in qualche modo sia stato piuttosto criticato per il suo atteggiamento.

Ignazio Moser scende in difesa di Jeremias Rodriguez

A scendere in difesa di Jeremias è stato il cognato Ignazio Moser fidanzato di Cecilia. Quest’ultimo è il conduttore del programma l’isola parti e durante la messa in onda della puntata sembrerebbe aver in qualche modo voluto prendere le parti del cognato. “Mi dispiace che lo fanno uscire come quello aggressivo, anche gli altri concorrenti lo dipingono un po’ troppo. Io sono un pochino di parte”. In questo modo Ignazio Moser che conduce questo programma insieme a Valentina Barbieri pare abbia fatto intendere che effettivamente Jeremias non è proprio così come lo stanno immaginando in tanti.

Le parole del fidanzato di Cecilia sul cognato e il suocero

Ed ancora poi durante il litigio avvenuto tra Gustavo Jeremias e Guendalina Tavassi sembra che Ignazio sia tornato ancora una volta a prendere le parti del cognato e del suocero dicendo che conoscendoli di persona sicuramente quello che stanno dimostrando non corrisponde alla verità. “Io che li conosco di persona mi dispiace tanto, secondo me ci sono fraintendimenti che si risolverebbero con uno schiocco di dita”. Queste ancora le parole di Ignazio.

Anche Valentina Barbieri cerca di giustificare il comportamento di Jeremias

Anche Valentina Barbieri in qualche modo ha voluto prendere le difese di entrambi dicendo che molto probabilmente questo loro comportamento è dovuto al fatto che magari sono continuamente sotto pressione: “E’ sanguigno, però in realtà è buono, io lo conosco troppo bene. Secondo me gli altri concorrenti l’hanno capito che è facilmente infiammabile diciamo e quindi lo punzecchiano sempre, spero che riesca a capire che gli altri lo fanno apposta certe volte”. Queste ancora le parole di Ignazio che dunque ha tentato in tutti i modi di far intendere che effettivamente Jeremias è un tipo piuttosto impulsivo, ma che in fondo è un buono e non farebbe mai del male a nessuno.