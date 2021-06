ignazio-moser-e-cecilia,-l’annuncio-che-aspettavamo:-“la-famiglia-si-allarga”

La coppia formata dai due bellissimi vip rivela il lieto evento. Cecilia ed Ignazio Moser sono pazzi di felicità per questa news.

La Rodriguez ed il suo fidanzato annunciano la lieta notizia. E lo fanno con testuali parole, affermando quanto segue. La felicità di Ignazio Moser e della sorella di Belen non ha limiti:

La famiglia si allarga, siamo già innamorati di lui…

Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser Foto da Instagram

Nel loro nido d’amore a Milano lo spazio si restringe. Infatti Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez non saranno più in tre, ma in quattro.

Con loro già da tempo vive Aspirina, la loro cagnolina. Ma ecco che ora si aggiunge un altro ospite. Del resto loro hanno affermato in tante altre occasioni in passato di volere creare una famiglia.

E quindi Cecilia è incinta? Diventerà mamma? Sono proprio i due piccioncini a dire ai propri followers come stanno le cose, sui rispettivi canali social.

Chi arriva in casa Moser-Rodriguez

In casa loro arriva un altro quattrozampe. Si tratta di Ercolino, del quale Nacho e la Chechu si dicono già matti d’amore. Niente bebè quindi.

Per cambiare pannolini a tutte le ore, passare tante notti insonni e rinviare ogni appuntamento di lavoro o di piacere c’è tempo.

Tutti obblighi felici che la coppia si è detta pronta ad affrontare. Così come è certo che ci sarà un matrimonio in futuro, concetto che Ignazio Moser ha ribadito nel corso della sua tutto sommato ancora recente esperienza a “L’Isola dei Famosi”.

Quando arriverà il momento della svolta, i due fidanzati lo faranno sapere al mondo intero attraverso i loro seguitissimi canali social privati.

Nel frattempo c’è da veicolare tutto il loro amore verso Aspirina ed Ercolino. Quest’ultimo ha vissuto in un allevamento ed è stato scelto con grande entusiasmo.

Entrerà a far parte della sua nuova famiglia tra qualche settimana, per vivere tanti anni circondato dall’affetto che ogni animaletto domestico merita.