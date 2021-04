ignazio-moser-e-cecilia:-nozze-annullate.-c’entra-belen?-lui-va-all’isola

La vicenda del matrimonio fra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez è diventata una domanda fissa ogni volta che qualcuno dei due si presenta in tv e la curiosità non è mai cessata. Per adesso non se ne parla perché non sarebbe nemmeno in programma. La proposta era già arrivata alla fine del 2017 quando la sorella di Belen ha affermato durante un evento e alla presenza di tremila persone presenti che Moser le aveva confermato di volerla portare all’altare. Novella2000 ha svelato perché Cecilia e Ignazio non si sposano nel breve termine. Nel dettaglio, la rivista diretta da Roberto Alessi, ha fatto sapere che il matrimonio sarebbe saltato a causa della pandemia da Covid-19 e per via della gravidanza di Belen. Come è noto, infatti, la sorella più famosa delle Rodriguez aspetta una figlia dal suo nuovo fidanzato Antonino Spinalbese. Questo avrebbe scombinato un po’ i piani della coppia.

Si è discusso negli ultimi giorni su una loro presunta crisi, ma il settimanale ha assicurato che le mancate nozze non significano che ci siano dissapori per forza all’interno della coppia. Entrambi, infatti, continuano a mostrarsi felici sui social in cui si baciano e sembrano più innamorati che mai. Si era già proposto nel 2018 per L’Isola dei Famosi Ignazio Moser. L’ex ciclista aveva invitato a più riprese la produzione del reality show a contattarlo. A distanza di tre anni ci è riuscito e farà parte della quindicesima edizione, condotta da Ilary Blasi, già in corso.

Ignazio Moser all’Isola dei Famosi: la gelosia di Cecilia Rodriguez

Secondo il settimanale Chi di Alfonso Signorini, però, Cecilia Rodriguez non avrebbe reagito bene alla notizia e sarebbe gelosa della sua dolce metà. L’ostacolo da superare se accettare o meno di diventare naufrago è stata proprio l’argentina. Intanto nei giorni scorsi in Honduras sono arrivate l’ex campionessa di sci Isolde Kostner insieme alla top model e attrice Beatrice Marchetti, già eliminata.

Tvblog ha fatto sapere che è saltata la presenza del modello Ludovico Vacchelli tra i concorrenti, mentre nella puntata del 22 aprile entreranno Manuela Ferrara, Rosaria Cannavò, Emanuela Tittocchia e Matteo Diamente. L’ingresso di Ignazio Moser all’Isola è previsto per lunedì 26 aprile.