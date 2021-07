ignazio-moser-e-cecilia-rodriguez-criticati.-vip:-“belli-e-simpatici,-ma…”

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser criticati. Cecchi Paone: “Belli e simpatici. Questo basta alla tv”

Ultimamente Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono balzati all’onore della cronaca rosa per un gesto davvero encomiabile: all’Isola dei Famosi durante l’ultima puntata si sono rifiutati di prestarsi a un teatrino con tanto di anello di matrimonio in una scatola di legno. Ignazio ha detto chiaramente che certi gesti si compiono solo nell’intimità delle quattro mura domestiche. Ma non sono mancate le critiche, come sempre. Una spettatrice li ha criticati dopo essere venuta a sapere che avrebbero condotto di nuovo Ex on the Beach. La replica di Alessandro Cecchi Paone nella sua rubrica su Nuovo Tv:

“Cecilia e Ignazio sono belli e simpatici, ma questo basta alla televisione senza fantasia e contenuti”.

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez criticati da una spettatrice: “Non hanno né arte né parte”

Nonostante la loro educazione, bellezza e soprattutto serietà e senso di protezione per quel che riguarda la loro storia d’amore (nata sotto le telecamere del GF Vip), c’è sempre qualcuno che critica Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez (quest’ultima rassicurata da Valentina Persia), come la spettatrice che ha scritto una lettera ad Alessandro Cecchi Paone nella sua rubrica sul settimanale Nuovo Tv: “Non hanno né arte né parte e inspiegabilmente stanno in televisione”. Ignazio Moser è reduce dall’esperienza all’Isola dei Famosi (condotta da Ilary Blasi) mentre ora, insieme a Cecilia Rodriguez, si sa che sarà al timone di Ex on the Beach Italia in autunno.

Ex on the Beach, confermati Cecilia e Ignazio. Cecchi Paone: “Programmi tutti uguali”

Ex on the Beach, Love Island: cloni di Temptation Island (unico vero successo dell’estate televisiva). Alla conduzione di Ex on the Beach confermati Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: Alessandro Cecchi ha affermato che ormai “i programmi sono tutti uguali” e che cambia solamente chi conduce questi cloni, e che spesso e volentieri sono solo belli e simpatici.