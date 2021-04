Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez non si sposano più: svelato il motivo

Cecilia Rodriguez non sposa più Ignazio Moser: svelato il perchè

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez stanno insieme da diversi anni. I due, per chi non lo sapesse, si sono conosciuti e innamorati tra le quattro mura della casa del Grande Fratello Vip. E una volta finito il reality non si sono mai più divisi. In tanti li vorrebbero vedere sposati, ma Cecilia Rodriguez, su instagram, ha subito precisato che al momento non è nei programmi. Una rivelazione che ha sorpreso tutti visto che da molto tempo i due non hanno mai fatto mistero di voler presto convolare a nozze. Cos’è successo? Oggi il settimanale Novella 2000 ha rivelato il vero motivo per cui Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser non si sposeranno nel breve termine. In pratica il magazine di gossip diretto da Roberto Alessi è venuto a sapere che il matrimonio tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez è saltato per questa pandemia da Covid – 19 e per via della gravidanza di Belen:

“Pare piuttosto che le restrizioni covid e l’imminente parto della sorella di Belen abbiano scombinato un po’ i piani…”

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez non sono in crisi: ecco tutta la verità

Nel momento in cui Cecilia Rodriguez ha annunciato su instagram di non avere al momento alcuna intenzione di sposarsi Ignazio Moser, molti fan hanno temuto il peggio. Difatti questi ultimi hanno subito pensato che Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez potessero essere in crisi. Sarà così? A quanto pare no. Il settimanale Novella 2000 ha infatti escluso tale ipotesi, anche e soprattutto perchè sui social non c’è giorno in cui Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser non si mostrano felici e innamorati:

“Le mancate nozze significano aria di crisi? Pare di no, visto che i due continuano a postare sui social foto in cui si baciano più innamorati che mai…”

Quindi nessuna crisi tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, la quale ha frenato sulle nozze.

Anticipazioni L’Isola dei Famosi: Ignazio Moser convince Cecilia Rodriguez e parte per l’Honduras

La settimana scorsa il settimanale Nuovo ha intervistato un’amica di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. E in questa occasione la ragazza non ha fatto mistero che Cecilia Rodriguez pare abbia cercato di convincere Ignazio Moser a non accettare di partecipare all’Isola dei Famosi perchè molto gelosa. Tuttavia pare che alla fine quest’ultimo abbia trovato il modo di tranquillizzarla, visto che lunedì prossimo dovrebbe approdare in Honduras per mettersi alla prova a L’Isola dei Famosi. Come se la caverà nel reality adventure?

L’articolo Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez non si sposano più: svelato il motivo sembra essere il primo su LaNostraTv.