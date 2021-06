Ignazio Moser la combina grossa! Il cambio è radicale, qualcuno interviene

Ignazio Moser lascia tutti di stucco con un cambiamento a sorpresa, cosa ha combinato l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi

La partecipazione di Ignazio Moser all’Isola dei Famosi non è passata di certo inosservata. Il popolare influencer ha conquistato tutti, come ci si attendeva, ed è stato protagonista fino alla fine.

Ignazio Moser (foto da profilo ufficiale Instagram)

Conclusa l’avventura, è rimasto, come sapranno i followers più accaniti, per alcuni giorni in quarantena in Honduras, in compagnia della sua Cecilia Rodriguez.

Soprattutto lei ne ha approfittato per un po’ di relax e per diversi scatti su Instagram che hanno a dir poco infiammato la rete.

Adesso, Ignazio è tornato alla sua vita di sempre, sicuramente forte di una nuova esperienza. Ma felice altrettanto certamente di riprendere le sue attività.

Lo abbiamo già visto all’opera in palestra e in bicicletta, per tenersi in forma come al solito. Ma c’è anche qualche cambiamento non da poco.

Ignazio Moser, la provocazione su Instagram: la reazione dei fan e non solo

Insieme ad altri protagonisti dell’Isola dei Famosi, è stato chiamato in diretta a ‘Mattino Cinque’ con Federica Panicucci. Un momento speciale, per rivivere l’avventura insieme ai suoi compagni.

In trasmissione, anche Valentina Persia, Andrea Cerioli e Awed. Dopo la messa in onda, poi, è andato in scena un vero e proprio show su Instagram.

Ignazio si è recato infatti dal suo parrucchiere di fiducia per una rivisitazione al suo look, documentando il tutto con alcune stories.

Soprattutto, ha lanciato un sondaggio coinvolgendo i suoi fan e chiedendo se fosse il caso di tingersi i capelli di biondo platino.

Un cambiamento totale e clamoroso, che è stato però ‘scongiurato’ da una popolare stilista. Elisabetta Franchi ha infatti consigliato a Ignazio di rimanere con la sua classica tonalità di capelli: “Moraccione tutta la vita”, ha commentato ridendo.

Per vedere Ignazio ‘biondo’ dovremo quindi aspettare ancora. Intanto lui si gode, con grande orgoglio, il nuovo taglio rasato, ma non disdegna di chiedere ai followers se gli stia effettivamente bene.