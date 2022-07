ignazio-moser-segnato-dal-divorzio-dei-genitori:-“non-ne-parlo-volentieri”

“È un argomento del quale non parlo volentieri”, la confessione inaspettata sul divorzio dei genitori

Sereno accanto a Cecilia Rodriguez, Ignazio Moser ha raccontato sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale Chi che la loro storia va a gonfie vele e non è escluso che presto possano fare progetti ancora più importanti di coppia. In questi giorni l’ex gieffino ha festeggiato i suoi trent’anni e ha dovuto mandar giù la notizia del divorzio dei suoi genitori, già separati da tre anni, che ha avuto un grande clamore mediatico. L’ex ciclista ha ammesso:

“Non è un argomento di cui parlo volentieri. Mi dispiace che la notizia sia uscita così e non ho capito neanche tanto la motivazione”.

Ha poi proseguito il suo sfogo sottolineando:

“I miei genitori sono sempre stati molto riservati sulla loro vita di coppia e noi figli abbiamo rispettato questa inclinazione e cercato di proteggere anche la scelta di separarsi. Mi piacerebbe continuare a farlo”.

Ignazio Moser non lo aveva mai rivelato: “So di aver deluso mio padre”

Oggi il compagno di Cecilia Rodriguez è un uomo realizzato che ha intrapreso la strada verso il mondo dello spettacolo, ha però ammesso di aver lasciato il ciclismo con un po’ di rammarico: “È stato sicuramente la più grande passione della mia vita. Però bisogna essere realisti, capire quello che si può e non si può fare”. Ha poi ammesso:

“Non nascondo che se avessi avuto la capacità per fare una carriera ciclistica probabilmente avrei realizzato un sogno”.

Ha raccontato che quando ha capito di non avere le capacità per arrivare dove avrebbe voluto ha deciso di cambiare strada e sul padre ha ammesso: “È rimasto deluso e non l’ha mai nascosto”.

“Le ragazze mi evitano forse per paura di Cecilia Rodriguez”, il retroscena raccontato dall’ex naufrago

Appassionato di padel, Ignazio Moser ha ammesso che la sua compagna non ha problemi a lasciarlo gareggiare da solo. “Non ho mai giocato con altre ragazze a parte lei” ha raccontato, svelando poi un retroscena:

“Non so se mi evitano perchè hanno paura della mia aggressività in campo o della gelosia di Cecilia”.

Intanto l’amore dei due ex gieffini procede a gonfie vele e di recente la modella argentina si è sfogata, rompendo il silenzio sulle voci si una presunta crisi.

