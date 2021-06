Ignazio Moser, spiacevole inconveniente di ritorno da L’Isola dei Famosi: è successo all’aeroporto

Ignazio Moser, brutto inconveniente dopo L’Isola dei Famosi: è successo all’aeroporto mentre rientrava in Italia, tutti i dettagli!

È stato uno dei protagonisti indiscussi di questa quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi, Ignazio Moser. Entrato a far parte del gioco poco più di un mese dalla finale, il giovanissimo fidanzato di Cecilia Rodriguez è riuscito, in un vero e proprio batter baleno, a dimostrare le sue doti. Sempre pronto a mettersi in gioco e, soprattutto, disposto a superare tutte le prove proposte, l’ex ciclista si è mostrato come un naufrago “doc”. È vero, si è classificato al quarto posto. Eppure, ne siamo certi: Ignazio entrerà nella storia dell’adventure reality di Canale 5.

Dopo L’Isola dei Famosi, però, sembrerebbe che le “ardue prove” non siano affatto terminate per Ignazio Moser. Di ritorno in Italia, infatti, il giovanissimo è stato il protagonista di un brutto inconveniente. E a raccontarlo, come da diversi giorni a questa parte, è stato proprio il diretto interessato sul suo cale social ufficiale. Scopriamo insieme cos’è successo!

L’Isola dei Famosi, brutto inconveniente in aeroporto: cos’è successo

Adesso è finalmente ritornato in Italia, Ignazio Moser dopo L’Isola dei Famosi. Eppure, stando a quanto si apprende dal suo racconto Instagram, sembrerebbe che ritornare in patria non sia stato affatto semplice. La finale, lo sappiamo benissimo, è andata in onda Lunedì 7 Giugno. Eppure, soltanto nelle scorse ore, i finalisti sono riusciti a prendere il volo per ritornare nel nostro paese. Non tutto è andato a buon fine, però! Ancora prima di salire sull’aereo che li portasse a Milano, Ignazio Moser e company sono stati protagonisti di un brutto inconveniente.

Non sappiamo cosa sia esattamente successo, sia chiaro! Fatto sta che, pochi istanti prima di prendere l’aereo che li portava direttamente in Italia, c’è stato il serio rischio che Ignazio Moser e company perdessero il volo. È proprio questo il motivo che della corsa folle che i protagonisti de L’isola dei famosi hanno fatto in aeroporto nelle scorse ore.

“Ce la faremo?”, ha scritto Ignazio Moser, taggando Cecilia ed Andrea. Ebbene: ce l’hanno fatta! Assolutamente si!