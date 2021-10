ignazio-moser,-sui-social-allarma-i-suoi-follower-“ho-un-problema-di-salute-…”

Prosegue sicuramente a gonfie vele la storia d’amore tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Purtroppo però sembra proprio che il figlio del noto ciclista in questi giorni non stia proprio bene. È stato lo stesso Ignazio nelle scorse ore a pubblicare un post sul suo profilo Instagram, comunicando che nei prossimi giorni sarà sicuramente assente per via di alcuni piccoli problemi di salute che però lo costringono a stare al riposo. Ma cosa sta accadendo?

Ignazio Moser, l’annuncio shock su Instagram

Il fidanzato di Cecilia Rodriguez non ha dato alcuna spiegazione, ma ha voluto semplicemente far sapere ai suoi follower che nei prossimi giorni non sarà presente su Instagram. Pare che per via di questi problemi di salute l’ex gieffino abbia deciso di darsi un po’ di tregua e di prendersi anche una pausa dal mondo dei social network. Inevitabilmente i fan hanno subito chiesto che cosa effettivamente stia succedendo ad Ignazio, ma al momento non sembra essere arrivata alcuna comunicazione al riguardo. “Purtroppo ho dei piccoli problemi di salute che mi stanno dando noia ormai da parecchi giorni, sto cercando di capire cosa sia e come curarmi”. Questo il post pubblicato dallo stesso Ignazio Moser attraverso le sue Instagram Stories messaggio che ha allarmato i suoi fan.

Tanta preoccupazioni per le condizioni di salute di Ignazio

Tanti sono stati i messaggi arrivati da parte dei fan di Ignazio. “Spero non sia niente di preoccupante, ma staccherò tutto per alcuni giorni. Vi terrò aggiornati”. Questo ancora quanto aggiunto dal fidanzato della Rodriguez che sicuramente per i prossimi giorni e per le prossime settimane resterà lontano dal mondo del gossip. La speranza è che ben presto Ignazio possa dare notizie circa il suo stato di salute, in modo da poter tranquillizzare tutti quanti.

Il silenzio della fidanzata Cecilia

De resto, lo stesso Ignazio lo ha promesso che tornerà ben presto sui social per raccontare effettivamente che cosa stia accadendo nella sua vita. Potrebbe anche succedere che nei prossimi giorni la fidanzata Cecilia decida di dare notizie sullo stato di salute del suo fidanzato. Una cosa è certa, ovvero che al momento Cecilia non ha assolutamente parlato ed ha mantenuto il silenzio, rispettando quindi questo momento piuttosto delicato di Ignazio.