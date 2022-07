Ignazio Moser sulla crisi con Cecilia: “C’è stato un allontanamento e…”

“C’è stato un allontanamento e lo abbiamo superato”, la rivelazione del compagno di Cecilia Rodriguez

Ha festeggiato da poco i suoi trent’anni Ignazio Moser, che ha voluto celebrare questa data speciale con una festa in grande stile in Puglia con ben settanta invitati. L’ex ciclista ha raccontato di essere maturato e pronto per cambiamenti importanti. Senza peli sulla lingua ha svelato in un’intervista rilasciata al settimanale Chi che con la compagna c’è stato un momento di crisi nel corso di questi cinque anni:

“Abbiamo avuto un periodo di allontanamento e oggi lo consideriamo la prova della nostra capacità di superare anche i momenti difficili e ormai non abbiamo dubbi sul nostro amore”.

Insomma, ha ammesso che con la sorella di Belen ci sono stati dei problemi, due estati fa infatti si era parlato di una rottura per la coppia e non erano mancati i gossip su alcuni flirt dell’ex ciclista, rimasti poi soltanto dei rumors.



Ignazio Moser pronto per il matrimonio? “È arrivato il momento di consolidare quello che ho costruito”

Arrivato a trent’anni, il compagno di Cecilia Rodriguez ha confessato di sentirsi più maturo e ha ammesso:

“Sento che è arrivato il momento di pensare a consolidare tutto quello che ho costruito in questi anni, sia nella vita privata che professionale”.

Insomma non è escluso che presto il ben ciclista possa pensare di compiere dei passi avanti con la sorella di Belen, convolando a nozze. Nel frattempo i due ex gieffini hanno allargato la famiglia prendendo in casa due cagnolini che sono la passione della bella argentina, protagonisti assoluti delle sue Instagram Stories.

Fidanzato di Cecilia Rodriguez lo ammette per la prima volta: “Al GF Vip ho detto sì senza alcuna aspirazione”

Senza peli sulla lingua, Ignazio Moser, elogiato anche da Belen di recente, ha ammesso che dopo aver lasciato il ciclismo ha iniziato ad accettare tutte le proposte che gli capitavano, senza ragionarci troppo, e sul reality di Canale5 ha raccontato:

“Ho detto di sì senza alcuna aspirazione futura nel mondo dello spettacolo e senza neanche accorgermene mi sono trovato in questo ‘circo’”.

Ha ammesso poi che oggi non saprebbe nemmeno dire con esattezza che lavoro fa e di avere tanti investimenti che vuole far crescere. Ma il suo punto fermo resta la compagna che è in grado di renderlo felice tutti i giorni da cinque anni a questa parte.

