Igreja Mundial do Poder de Deus, do Pastor Valdemiro, parcela dívida de R$ 2,8 milhões em IPTU atrasado de mansão luxuosa em Ilhabela

Acordo foi feito após Justiça determinar penhora da área e leilão para quitar dívidas. Com renegociação do débito, processo foi suspenso a pedido da Prefeitura de Ilhabela, no Litoral Norte de São Paulo.

A Igreja Mundial do Poder de Deus, liderada pelo pastor Valdemiro Santiago, fez um acordo com a Prefeitura de Ilhabela para parcelar uma dívida de R$ 2,8 milhões em IPTU atrasado de uma mansão luxuosa com vista para o mar no arquipélago no Litoral Norte de São Paulo.

A dívida se arrasta há anos e desde 2015 a administração municipal tenta receber os valores. Apesar disso, o acordo para pagamento da dívida só foi feito depois que a Justiça determinou a penhora e leilão da área.

Com a renegociação do débito, a Prefeitura de Ilhabela solicitou a suspensão do processo por um prazo de seis meses a partir de fevereiro. A Justiça acatou o pedido.

Segundo consta no processo, a negociação foi feita no dia 14 de fevereiro e o primeiro pagamento foi feito no dia 22. O acordo prevê que a Igreja Mundial do Poder de Deus deverá pagar 60 parcelas de R$ 48.075,95, totalizando R$ 2.884.557,55. O vencimento das parcela é o último dia de cada mês.

Ao g1, a prefeitura da cidade do Litoral Norte de São Paulo informou que os débitos foram parcelados pelo Programa de Recuperação Fiscal (Refim).

Entenda o caso

Em dezembro de 2022, a Prefeitura de Ilhabela (SP) pediu à justiça a penhora de uma mansão de luxo com vista para o mar que pertence à Igreja Mundial do Poder de Deus, liderada pelo pastor Valdemiro Santiago.

Ilhabela pede penhora de mansão da Igreja Mundial do Poder de Deus, do Pastor Valdemiro, por dívida de R$ 2,4 milhões em IPTU atrasado

A mansão fica na avenida José Pacheco do Nascimento, na Praia do Veloso, em uma área de mais de 3 mil metros quadrados que conta com três piscinas, ginásio, heliponto e 22 quartos com banheira e televisão.

Nos documentos que o g1 teve acesso, a casa está registrada no nome de um empresário que morreu em abril de 2021. Apesar disso, um procedimento administrativo da prefeitura constatou que, na verdade, a mansão atualmente pertence à Igreja Mundial do Poder de Deus.

À justiça, a administração municipal afirma que, apesar de estar em nome da igreja, o imóvel é de “uso recreativo (veraneio) e pessoal do Pastor Valdemiro Santiago, cujo patrimônio se confunde com o da própria Igreja Mundial do Poder de Deus”.

Valdemiro é frequentador da ilha e em 2017 chegou a ser resgatado após ficar por cerca de 15 horas em um barco à deriva no mar.

Dias depois, a justiça acatou o pedido da prefeitura para penhora de uma mansão luxuosa. Na decisão publicada no dia 12 de dezembro, o juiz Lucas Garbocci da Motta determinou a penhora e leilão do imóvel para quitar a dívida milionária com a cidade.

Pastor Valdemiro é resgatado em barco à deriva em Ilhabela, SP

Ilhabela pede penhora de mansão da Igreja Mundial do Poder de Deus, do Pastor Valdemiro, por dívida de R$ 2,4 milhões em IPTU atrasado

