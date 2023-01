Igrejas do interior de São Paulo que você precisa visitar

As igrejas do interior paulista guardam tesouros arquitetônicos que valem a sua visita. Durante minhas andanças pelas cidades do interior, o ponto de referência é sempre a Igreja Matriz das cidades, que geralmente fica em uma praça no centro da cidade e com todo o comércio ao redor. As praças são pontos de encontro e a Igreja Matriz é ponto de referência para qualquer um.As igrejas estão sendo vistas cada vez mais como locais de interesse histórico e cultural. Por isso, destaco algumas igrejas da região de São José do Rio Preto/Araraquara, que apresentam uma arquitetura que se destaca pela beleza e importância para suas cidades.Ibirá

Ibirá é uma Estância Hidromineral, localizada a 420 km do estado de São Paulo, muito procurada pela qualidade e pela quantidade de águas vanádicas (águas com grande concentração do elemento químico Vanádio).Suas origens revelam terras doadas por D. Pedro II, o Imperador, para Antônio Bernardino de Seixas e seus filhos João e José Bernardino de Seixas, que por volta de 1878-1880, acamparam a beira do Córrego das Bicas, onde localiza-se hoje o Distrito de Termas de Ibirá.A “Igreja Matriz São Sebastião” da cidade de Ibirá tem um lambril de madeira e a pintura da paredes de extremo bom gosto e em ótimo estado. É muito agradável entrar e passar um tempo. A igreja fica na Praça 9 de Julho, 810, no centro de Ibirá.Tanabi

Fundada em 4 de julho de 1882. A missa celebrada foi no local onde está a praça Stélio Machado Loureiro, antes denominada 24 de Outubro, e em cujo centro se localiza atualmente a rodoviária.Paróquia Nossa Senhora da Conceição, a matriz da Cidade de Tanabi, tem seu telhado todo rosa, dando um charme especial.A igreja e Santuário tiveram as obras iniciadas em 1938, ficando a parte baixa pronta, sem reboque, em 1946. A torre foi implantada e concluída em 1954. A matriz Nossa Senhora da Conceição ainda guarda em seus arquivos o livro de exéquias. O livro é datado de 22 de dezembro do ano de 1922, registra o primeiro “de cujus” de nome Emílio Trentin, com 35 anos.



Endereço:Rua Nilo Peçanha, 816 – Tanabi-SPMira Estrela

Mira Estrela, que já foi eleita a cidade de maior qualidade de vida do Brasil, sempre com temperaturas altas, o que favorece a pesca e o lazer. (Veja mais sobre a cidade aqui)A Matriz de Mira Estrela, com sua cor verde, é uma espécie de ferradura em fachada, inova no modelo arquitetônico. As pinturas e azulejos feitas em toda a igreja chama muita a atenção.



Votuporanga

A única igreja com estilo arquitetônico e grandeza que vi durante estas visitas foi a Diocese de Votuporanga, em estilo neogótico, ricamente adornada. Sua cúpula tem vitrais feitos com exclusividade por artistas da época. A única igreja neste estilo com duas torres, um verdadeiro cartão postal.



Dela posso dizer mais com muito carinho, pois foi nela fiz minha primeira comunhão e sonhava entrar vestida de noiva com um véu com muitos metros de caída.Catanduva

Outra igreja que merece a visita, não pela arquitetura, mas pela arte que nela existe. A Matriz de Catanduva São Domingos de Gusmão, que aloja obras de Benedito Calixto, considerado patrimônio histórico.Ouroeste

No ano de 1958 fundou-se a Paróquia São João Batista.Bálsamo

A Paróquia de São João Batista em Bálsamo pertence à Diocese de São José do Rio Preto, criada em 25 de janeiro de 1929 pelo Papa Pio XI.Pontes Gestal

O povoado de Vila Gestal, teve sua origem em 1924.



Quero visitar a Igreja Matriz de França para ver os vitrais que ainda não vi pessoalmente, mas sei de sua beleza e riqueza.



E você? Qual a igreja mais bonita que já visitou no nosso interior paulista?

Vittorio Rienzo