Iguaria francesa, vol-au-vent, é opção de prato delicado e delicioso

O chefe de cozinha Daniel Fonseca, de Presidente Prudente (SP), ensina o passo a passo da receita. Vol-au-vent, é opção de prato delicado e delicioso

O chefe de cozinha Daniel Fonseca, de Presidente Prudente (SP), ensina a preparar essa deliciosa iguaria francesa, o vol-au-vent. Confira o passo a passo!

Ingredientes

1 kg de farinha

60g de açúcar

50g de margarina

2 ovos

10g de fermento biológico seco

30g de leite em pó

20g de sal

500g de água

500g de manteiga

Modo de preparo

O primeiro passo é adicionar a farinha, o açúcar, o leite em pó e o fermento. Em seguida, misture tudo, faça um buraco e adicione a água.

Na sequência, acrescente o ovo e mexa até formar uma massa homogênea.

Depois, sove a massa, adicione a margarina e continue sovando.

Abra a massa, adicione o sal e siga sovando-a.

Terminado a sova, faça uma bola com ela e deixe-a descansar por cerca de 20 minutos.

Feito isso, abra a massa em formato de cruz e coloque a manteiga no meio.

Depois disso, feche-a e abra a massa novamente, agora no formato retangular.

Após isso, dobre a massa duas vezes e coloque-a no congelador por 20 minutos. Repita esse processo de abertura, dobra e resfriamento por outras duas vezes.

Por fim, abra bem a massa e corte aros e círculos.

Montagem

Passe ovo nos aros e cole-os nos círculos, que irão servir como base.

Depois disso, faça um recheio da sua preferência, coloque no interior e leve ao forno, pré-aquecido, por 20 minutos ou até dourar.

Para finalizar, é só servir o vol-au-vent.

