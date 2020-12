La notizia è di quelle che segnano la fine di un’era: Ikea non pubblicherà più il suo catalogo cartaceo. La prossima collezione di arredamento del colosso svedese sarà la prima in 70 anni a non essere raccontata dal depliant che puntualmente ci è stato consegnato per posta. Così cessa anche di esistere il libro più stampato al mondo: fino a 200 milioni di copie per edizione, in 69 versioni diverse e 32 lingue per più di 50 Paesi.

Una storia cominciata nel 1951, con Ingvar Kamprad, il fondatore del brand di design e arredamento low cost più diffuso di tutti i tempi.

Mise insieme i pezzi forti della sua azienda, prima ancora di aprire un negozio, su un catalogo, solo in svedese, pubblicato in 285mila copie. Erano gli arbori, quando ancora Internet non esisteva e la carta aveva un ruolo fondamentale. Ora i tempi sono cambiati, insieme al comportamento dei clienti. Da qui la decisione perentoria.

«Sia per i clienti che per i colleghi – afferma in un comunicato aziendale Konrad Grüss, amministratore delegato di Inter IKEA Systems B.V – il Catalogo IKEA è una pubblicazione che porta molte emozioni, ricordi e gioia. Per 70 anni è stato uno dei nostri prodotti più unici e iconici, che ha ispirato miliardi di persone in tutto il mondo. Voltare pagina con il nostro amato catalogo è emozionante ma razionale. Il consumo dei media e il comportamento dei clienti sono cambiati e IKEA sta già aumentando gli investimenti digitali mentre i volumi e l’interesse per il catalogo sono diminuiti».

L’annuncio arriva nell’anno che abbiamo trascorso più di tutti in casa, che ha certamente contribuito a far lievitare il fatturato Ikea anche con l’on line (+45% nel mondo) e a far raggiungere il record di più quattro miliardi di visite al suo sito web.

L’addio al catalogo sarà meno amaro grazie a un libro che sarà dato in omaggio ai clienti nell’autunno 2021: «Sarà pieno di grande ispirazione e conoscenza dell’arredamento per la casa» scrive l’azienda, facendo però capire che non tornerà su suoi passi. «L’amato Catalogo IKEA come lo conosciamo – conclude – oggi non continuerà». Nella gallery sopra 10 cult Ikea

