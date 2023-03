Inviata da Rosa Coticella – Sono (stata per 42 anni) una maestra della Scuola dell’Infanzia e non posso credere che una Dirigente abbia annullato la Festa del Papà perché la Famiglia modello non esiste più.

