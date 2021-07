il-20-luglio-in-sicilia-si-celebra-il-malvasia-day

. Con il disciplinare – più rigoroso e attento alla tutela del territorio – e l’istituzione dell’Erga Omnes

che dà nuova consapevolezza del valore e delle opportunità che queste produzioni possono avere in Italia e nel mondo, viene garantito un controllo sulla qualità in vigna prima e in bottiglia poi, per un sempre miglior posizionamento delle produzioni delle isole Eolie e una maggiore tutela dei consumatori.

“Questa edizione del Malvasia Day affronta il tema della storia della Malvasia e del suo indissolubile legame con il territorio”

– sottolinea

, Presidente del Consorzio Malvasia delle Lipari -.

Con la narrazione della nostra DOC, insieme ai nostri ospiti e produttori, vogliamo suggerire alcuni spunti utili a interpretare il futuro che ci attende con un occhio globale, puntando su promozione e valorizzazione sia in Italia che all’estero”.

Tra le novità proposte dal Consorzio anche un nuovo sito web realizzato da Studio Forward, con un focus specifico sulla carta dei vini del territorio; si tratta di uno strumento utile a valorizzare e a comunicare non solo le aziende ma anche le diversità che ogni isola trasferisce ai suoi vini, con un racconto sulle peculiarità delle Malvasia delle Lipari e sull’impronta enologica che ciascun produttore ha voluto trasmettere.