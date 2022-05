Il 23 maggio la Croce Rossa di Fasano terrà un corso di BLS-D

Il Comitato locale rivolge a tutta la popolazione un corso di rianimazione cardiopolmonare con l’abilitazione all’utilizzo del defibrillatore

FASANO – Come annunciato durante la Settimana di Croce Rossa, il Comitato di Fasano organizza un corso di rianimazione cardiopolmonare con abilitazione all’utilizzo del defibrillatore semiautomatico (BLS-D) per adulto, bambino e lattante, certificato dalla Centrale Operativa del 118.

Il corso si terrà il prossimo lunedì 23 maggio alle ore 15:30. È possibile iscriversi entro il 22 maggio. Per

maggiori informazioni e per effettuare l’iscrizione, è possibile inviare un messaggio WhatsApp allo

0804414677 (https://wa.me/390804414677).

In questa occasione, il Comitato di Fasano ha scelto di offrire gratuitamente il corso a cinque dipendenti

comunali per confermare la collaborazione con l’amministrazione locale e per ribadire l’importanza del ruolo ausiliario che la Croce Rossa ha rispetto ai pubblici poteri.

Diffondere la cultura del BLS è essenziale per impedire quelle morti dette “evitabili”: le manovre, infatti,

possono essere eseguite da tutti e permettono di non rimanere indifferenti in situazioni d’emergenza.

«Finalmente siamo tornati a svolgere attività con la popolazione – ha dichiarato Roberto Posado, presidente del Comitato di Fasano – e il corso di BLS-D rappresenta un’ottima occasione per concretizzare il messaggio che abbiamo voluto trasmettere durante la settimana di Croce Rossa. Tutti possiamo salvare una vita: per questo, invito tutta la cittadinanza a partecipare».

